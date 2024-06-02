 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هاري كين يسابق الزمن لاستعادة لياقته قبل اليورو

هاري كين انجلترا 2022
النجم الإنجليزي هاري كين
يسابق النجم الإنجليزي هاري كين الزمن لاستعادة لياقته البدنية بشكل كامل، قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، التي تفتتح في ألمانيا بعد 12 يوما.اضافة اعلان

ويكثف فريق المدرب غاريث ساوثغيت استعداداته للمشاركة في المسابقة القارية، التي يحلم منتخب إنجلترا بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما بلغ المباراة النهائية في النسخة الماضية "يورو 2020".

كان مهاجم بايرن ميونخ الألماني، 30 عاما، من بين 26 لاعبا تدربوا يوم الأحد بملعب "روكليف بارك"، الخاص بفريق ميدلزبره الإنجليزي، استعدادا لمباراة منتخب إنجلترا الودية ضد منتخب البوسنة والهرسك، غدا الاثنين.

وغاب كين عن آخر مباراتين لبايرن في الموسم المنصرم بسبب إصابة في الظهر تعرض لها في مباراة الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

واكتفى مدافعا مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير ولوك شاو، اللذان يعانيان من مشاكل عضلية، وأنتوني جوردون لاعب نيوكاسل الإنجليزي، الذي يعاني من مشكلة في الكاحل، بإجراء تدريبات فردية.

ومن المقرر أن ينضم كوبي ماينو وكايل ووكر وفيل فودين لمنتخب إنجلترا خلال الأيام المقبلة، في حين سيتبعهم جود بيلنغهام الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ريال مدريد الإسباني قبل المباراة الودية الأخرى التي تقام يوم الجمعة القادم ضد أيسلندا، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

يذكر أن منتخب إنجلترا يتواجد في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات في أمم أوروبا، برفقة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا.
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