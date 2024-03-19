الثلاثاء 19 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هالاند يخرج مصابا من تدريبات منتخب النرويج

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هالاند غاب قرابة شهرين خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة

غادر إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مران منتخب النرويج يوم الثلاثاء متأثرا بآلام في الساق وذلك في مرحلة حاسمة من عمر الموسم.

وتعرض هالاند لكدمة خلال تدريب منتخب النرويج وذلك قبل 12 يوما من مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد أرسنال على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بينما غادر الهداف المران وهو يمسك بساقه.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب النرويج مباراة ودية أمام التشيك يوم الجمعة المقبل قبل أن يستضيف سلوفاكيا في الأسبوع المقبل.

وغاب هالاند أواخر العام الماضي ومطلع الجاري عن ما يقارب شهرين بسبب تعرضه للإصابة.

ويعتلي هالاند قمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بتسجيله 18 هدفا، ويسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي.

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