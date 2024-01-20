هاني: تجربتي القبرصية الجديدة بوابة لدوري أوروبي أفضل

يحيى قطيشات

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عمان – أكد اللاعب عمر هاني، سعادته بالتجربة الاحترافية الجديدة في الدوري القبرصي لكرة القدم مع فريق دوكسا كاتوكوبياس، متمنيا أن يوفقه الله في تحقيق أهدافه وخدمة النادي فنيا في تحقيق الإنجازات خلال مشاركاته المقبلة.وتمتد تجربة هاني مع فريق دوكسا كاتوكوبياس لـ6 أشهر، في دوري متطور وسريع وأنديته دائما لها تجارب مفيدة من خلال المشاركة في المسابقات الأوروبية، مشدد على أن هدفه هو التواجد في دوري أفضل من الدوري القبرصي في الموسم المقبل.ووصف هاني تجربته مع قابالا الأذربيجاني بالإيجابية التي انعكست على خبراته الفنية، ونال مع الفريق لقبا مهما، وقال في تصريحات "الغد": "كان لي دور أعتز به خلال مباريات الكاس وخصوصا في الأدوار النهائية، كما كانت لي تجربتين خلال الموسمين الماضيين باللعب في تصفيات الدوري الأوروبي وكنا قريبين من التأهل".وأضاف هاني: "أنا جندي من جنود الوطن وجاهز لخدمة المنتخب الوطني في أي وقت، وخاطب اتحاد كرة القدم إدارة النادي في وقت سابق من أجل الالتحاق بالمنتخب الوطني، ولا أعرف السبب في عدم استدعائي في القائمة المعلنة للمشاركة في كأس آسيا المقامة حاليا في قطر".وتمنى هاني التوفيق للمنتخب في مشاركته في منافسات بطولة كأس آسيا، ساردا: "المستوى الفني للمنتخب حتى الآن مرض إلى حد كبير، وأتمنى أن يواصل النشامى حضوره في البطولة والوصول إلى الأدوار المتقدمة، فهذا الجيل من اللاعبين مميز ويملك الإمكانيات الفنية والبدنية وقادر على الوصول إلى نصف النهائي".وبين هاني انه تلقى عروضا من الفيصلي والحسين وعدد من الأندية الخليجية، موضحا: "تلقيت العديد من العروض المحلية، لكنني فضلت البقاء في الدوريات الأوروبية حاليا، وأكن الاحترام لكافة الفرق المحلية والعربية، وأنا عاشق للفيصلي وأعتز به، وهو النادي الذي يحرص على التواصل الدائم معي سواء كان قريبا من التعاقد معي أو بعيدا".وواصل:" أشكر من القلب جمهور الفيصلي الذي طالما غلفني بوفائه وحبه أينما حللت ورحلت، وطالما كنت تواقا للعودة للفريق الأزرق بأقرب وقت وأول فرصة، وأنا فعلاً أعطي أولويتي القصوى للنادي الأم الفيصلي بأن أرد له القليل من الجميل".وسبق لهاني وأن مثل المنتخب الوطني الأول والأولمبي في الفترات السابقة، فيما مثل قابالا الأذري وأبويل نيقوسيا القبرصي، وحقق معهما نتائجا جيدة.ويتصف هاني ببنية جسمانية مميزة، ويمتلك مخزوناً من المهارات الفردية التي تجعله قادراً على التخلص من الدفاعات بفضل براعته في المراوغة، وإجادته للهروب من الرقابة، إلى جانب سرعته في الجري أثناء حيازته للكرة.