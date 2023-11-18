هايل: الفيصلي يعاني من غياب الملاعب العشبية قبل مواجهة ناساف

يحيى قطيشات

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عمان- عكر عدم وجود ملاعب عشبية صفو استعدادات فريق الفيصلي لمواجهة فريق ناساف الأوزبكي، والمقررة على ملعب مدينة قرشي الأوزبكية، يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا.وأكد المدير الفني للفريق أحمد هايل، أن جميع المحاولات من إدارة النادي لتأمين تدريبات على الملاعب العشبية التابعة لاتحاد الكرة لم تنجح، الأمر الذي دفع الفريق لإجراء تدريباته على أرضيات من العشب الصناعي، والتي قد تتسبب في إصابة اللاعبين.وتابع هايل في حديثه لـ "الغد": "الفيصلي والوحدات في مهمة وطنية ويحتاجان إلى وقفة جادة من اتحاد الكرة، من خلال تأمين الملاعب العشبية للتدريبات والمباريات التجريبية الودية، للمساهمة في تحضير الفريقين فنيا وبدنيا، مبينا أن اتحاد الكرة عرض إقامة المباراة الودية المقبلة للفيصلي أمام فريق الرمثا على ملعب السلط العشبي، مقدرا وشاكرا هذه الخطوة، لكن الفريق يحتاج إلى أكثر من جرعة تدريبية على الملاعب العشبية قبل السفر".وأضاف: "لا يختلف اثنان على الفارق بين التدريبات على ملعب عشبي وصناعي، والفوائد التي تصب في مصلحة الفريق، وتمنح جهازه الفني خيارات فنية متنوعة وتأمين سلامة اللاعبين، مؤكدا ثقته بإيجاد حل سريع من المعنيين".وبين هايل، "الأمور الفنية تسير وفق الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، رغم الغيابات المؤثرة للاعبين المتواجدين في المنتخبين الأول والأولمبي، حيث تمنى التوفيق للنشامى في مباراته يوم بعد غد أمام المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية المشتركة".واستأنف الفيصلي أمس، تدريباته على ملعب النادي، بعد أن منح هايل اللاعبين راحة يوم أول أمس، عقب المباراة الودية التي لعبها الفريق مع نظيره فريق شباب العقبة وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل هدف " الأزرق" محترفه التونسي رفيق الكامرجي ، وحرص الجهاز الفني على الزج بمعظم اللاعبين الموجودين حاليا في صفوف "الأزرق"، للوقوف على حالتهم الفنية والبدنية.وبدأ الفيصلي في هذه المباراة بتشكيلة ضمت كلا من: نور بني عطية، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خيرالله، حسام أبو الذهب، خالد زكريا، صيصا، حاتم الروشدي، قصي المنصوري، أحمد أبو شعيرة، رفيق الكامرجي، وأشرك هايل خلال مجريات اللقاء اللاعبون: محمد العمواسي، أدهم الرفاعي، كريم لافي، عبدالرحمن الميهي، محمد الدرابسة. وتشتمل الجرعات التدريبية التي تقام على فترتين صباحية ومسائية، على تمارين بدنية ومهارية، إضافة إلى تطبيق بعض الخطط الدفاعية والهجومية، وسط غيابات مؤثرة بسبب تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق في المنتخبين الأول الذي يستعد حاليا لمواجهتي طاجكستان والسعودية، في افتتاح منافسات الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات مونديال 2026، وكأس آسيا 2027، والأولمبي الذي يقيم معسكرا تدريبيا في السعودية.ويغيب عن الفيصلي "سداسي" المنتخب الأول، سالم العجالين، براء مرعي، نزار الرشدان، أمين الشناينة، عبيدة السمارنة وإحسان حداد، إضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي رزق بني هاني وعارف الحاج.