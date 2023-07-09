الإثنين 10 تموز 2023
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هايل: الموسم الكروي سيشهد منافسة ثلاثية شرسة.. والحسين مؤهل للألقاب

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المدرب العام لفريق الحسين احمد هايل - (من المصدر)
عمان -أكد المدرب العام الجديد لفريق نادي الحسين إربد لكرة القدم أحمد هايل، اعتزازه بالانضمام إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جواو موتا، معتبرا أن النادي اسم كبير في منظومة الكرة الأردنية، وله تاريخ حافل، وقدم نجوما مميزة للكرة الأردنية خلال السنوات الماضية.اضافة اعلان
وبين هايل لـ"الغد"، وفي أول تصريح له بعد توليه المهمة التدريبية قبل أيام، ومساهمته مع الجهاز الفني في الفوز الذي حققه "الأصفر" على فريق معان بهدف نظيف أول من أمس، في ختام منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدرع، ان إدارة النادي برئاسة عامر أبو عبيد، تعمل بصورة احترافية وفي مختلف النواحي الخاصة باللاعبين والجهازين الإداري والفني.
وأضاف: ما شاهدته خلال التدريبات القليلة الماضية من انضباط والتزام وتقيد من كافة أعضاء المنظومة، يعكس حقيقة جاهزية الفريق للمنافسة على لقب الموسم الكروي الحالي، خصوصا ان إدارة النادي حرصت على استقطاب لاعبين مميزين محترفين على سوية فنية عالية، إضافة إلى كوكبة من أبناء النادي واللاعبين الذين تواجدوا في صفوفه الموسم الماضي. 
ويرى هايل، أن الموسم الحالي سيشهد إثارة وندية وتنافسا شديدا على لقبي دوري المحترفين وكأس الاردن، خصوصا بين الثلاثي الفيصلي والحسين إربد والوحدات، من خلال إبرام الصفقات من أجل المنافسة على البطولات، من دون إغفال دور الفرق الأخرى التي قدمت أداء مميزا في منافسات بطولة الدرع، وفي مقدمتها فريق نادي الرمثا، مبينا بأن عودة الأجندة المحلية للنظام الجديد هو القرار الأفضل لمصلحة الكرة المحلية من أندية ومدربين ولاعبين.
وتطرق هايل إلى أول مباراة له مع الجهاز الفني أمام فريق معان، قائلا كانت مباراة صعبة على فريق الحسين خصوصا أمام فريق يلعب بتنظيم دفاعي مميزا، مبينا ان الفوز كان ضروريا بعد سلسلة من التعادلات.  
ويعد أحمد هايل، واحدا من أبرز المهاجمين الذين عرفتهم الملاعب الأردنية، ويملك سيرة تدريبية طيبة مع المنتخبات الوطنية، حيث أشرف على تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، ونال معه لقب بطولة غرب آسيا الثانية، التي جرت في السعودية عام 2021، في إنجاز أردني غير مسبوق في منافسات بطولات غرب آسيا للرجال، كما عمل هايل في الجهاز الفني لمنتخب النشامى.
ونال أحمد هايل خلال الفترة الماضية، الاحترام والثناء من الشارع الرياضي الأردني، وهو يتولى مهمة المدير الفني لأول مرة في مسيرته، ويقود المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة إلى لقب غال، حيث ظهرت بصمته واضحة على أداء اللاعبين وتحركاتهم المدروسة داخل أرضية الملعب، وفق تنوع تكتيكي ناضج.
واكتسب هايل الثقة بقدراته التدريبية، حيث خطف الأضواء، وقطف ثمرة اجتهاده سريعا، كمدرب ظهرت بصمته على منتخب المستقبل.
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