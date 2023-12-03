هايل يؤكد جاهزية "الأزرق" وبني عطية يشيد بشفيع

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أكد المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، أن فريقه جاهز للفوز وتحقيق النقاط الثلاث أمام الشارقة الإماراتي، في ختام مشواره بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وأوضح هايل أمس في المؤتمر الصحفي، أن الفريق حاول في الفترة الماضية تدارك الأخطاء الدفاعية التي وقع بها في المباراة الأخيرة أمام ناساف، موضحا بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزات بين مرحلتي الذهاب والإياب للاعبين المحليين والأجانب.وأضاف: “رغم الخروج من المنافسة القارية، إلا أننا عازمون العقد على الظهور بصورة مشرفة في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، ولو تواجدت كمدرب من بداية المشوار لكانت فرصة الفيصلي بالتأهل للدور الثاني واردة حتى النهاية”.ولفت هايل إلى أن الشارقة يتمتع بوجود أسماء مميزة في الهجوم من لاعبين محليين وأجانب، مؤكدا بأن خياراته الفنية تعتمد على اللاعب الأجهز في التدريبات.وواصل: “ينصب تركيزنا في المرحلة المقبلة على بطولتي الدوري والكأس، والأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون مؤخرا جعلهم مطالبين من الجماهير بالفوز باستمرار وتقديم مستويات طيبة”.بدوره، بين حارس مرمى الفيصلي نور الدين بني عطية، بأن الحظ لم يحالف الفريق في المباريات السابقة، ما أنهى حظوظه بالمنافسة، مفيدا بأن التركيز عال لدى اللاعبين في سبيل تحقيق فوز يزيد من ثقة الفريق لاحقا.وأشار بني عطية إلى أن تواجد مدرب الحراس عامر شفيع في الجهاز الفني، منح جميع زملائه الثقة لخبرته الكبيرة، مبينا بأن جميع الحراس أصبحوا قادرين على حماية العرين بالجودة ذاتها.