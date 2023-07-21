هدف أبو الجزر يمنح الوحدات الأفضلية على حساب الفيصلي

مصطفى بالو

اضافة اعلان

عمان - انتظر الوحدات حتى الوقت بدل الضائع، ليحصل على الأفضلية قبل إياب كأس السوبر لكرة القدم، بفوزه الجمعة على الفيصلي 2-1، في مباراة الذهاب على ستاد عمان الدولي بمدينة الحسين للشباب.وأنهى الفيصلي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه مدافعه مهند خير الله في الدقيقة 19، قبل أن يعادل الوحدات الكفة في الشوط الثاني عن طريق البديل أنس العوضات في الدقيقة 62، وانتظر الفريق الأخضر حتى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليسجل هدف الفوز عبر لاعبه يوسف أبو الجزر.ويتجدد اللقاء بين الفريقين مساء الجمعة المقبل على الملعب ذاته في لقاء الإياب، حيث يحتاج الوحدات للتعادل من أجل نيل اللقب، علما بأن تعليمات البطولة تنص على عدم وجود أفضلية للهدف على أرض الخصم.وشهدت المباراة حضورا جماهيريا غفيرا على المدرجات من طرفي المواجهة، وإثارة على أرضية الملعب على مدار 90 دقيقة.وينفرد الفيصلي بالرقم القياسي بعدد الألقاب الذي حققها في “السوبر” (كأس الكؤوس سابقا)، برصيد 17 لقبا، فيما نال الوحدات اللقب 14 مرة.وكان الفيصلي قد افتتح الموسم بإحراز لقب درع اتحاد الكرة (درع المئوية)، فيما تنطلق منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين الشهر المقبل.الفيصلي 1 الوحدات 2“الغليان” الذي سبق المباراة في تحضيرات المشجعين وزحف الطوفان الجماهيري من الفريقين، كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الأحداث مع دوران الكرة بين أقدام اللاعبين عند انطلاق صافرة البداية، وفق أوراق مكشوفة إلى حد كبير بين المديرين الفنيين جمال أبو عابد وداركو نيستوروفيتش، حيث اعتمد الفيصلي على قوام تشكيلته الأساسية التي ضمت الرباعي مهند خيرالله وأنس بني ياسين وإحسان حداد وناثان، أمام حارس المرمى مهدي خليل، في ظل تقدم إحسان وناثان لدعم عبيدة السمارنة ونزار الرشدان، والأخيران انضما إلى الثلاثي أمين الشناينة، يوسف أبو جلبوش، أحمد أبو شعيرة خلف رزق بني هاني.على الجانب الآخر، بدت أيضا أوراق البوسني نيستوروفيتش مكشوفة، حيث طرح طارق خطاب، عرفات الحاج، خالد كردغلي، وفراس شلباية وبديله يوسف ابو الجزر لحماية مرمى احمد عبدالستار، وثبت ايتو ومحمود شوكت في الارتكاز، لتأمين الحماية الدفاعية، ودفع العمليات الهجومية برفقة أحمد سمير، محمد عبدالمطلب، مهند أبوطه، وإسناد المهاجم هنري في المقدمة.وطغت أفضلية الفيصلي على أرض الملعب، مع إحكام السيطرة على منطقة العمليات، وتنويع الحلول الهجومية نحو مرمى الوحدات، والتي شكلت الخطورة منذ البداية على مرمى عبدالستار، وأحدثت كرة الرشدان دربكة من دون متابعة، وذهبت تمريرة الشناينة أمام المرمى إلى المصير ذاته، في الوقت الذي حاول فيه الوحدات افتكاك الكرة من وسط الملعب، ونشط شوكت وسمير في البناء، وفق تحركات بوجبا وأبو طه المراقبين، إلا أن الكرات لم تصل إلى الخطورة المطلوبة.وبعد انحصار اللعب في وسط الملعب، وهبوط مؤشر الإثارة لبعض الدقائق، ارتفع المؤشر مجددا مع كرة عبيدة السمارنة التي أوقفت الجماهير بالمدرجات، وتألق عبدالستار في تحويلها لحساب ركنية، فيما مرت كرة “صيصا” بجوار المرمى، قبل أن تلتهب الأحداث عندما نفذ الشناينة كرة ثابتة إلى السمارنة، الذي وضعها بالمقاس على رأس المدافع المتقدم خيرالله، والأخير دكها كما يجب على يمين عبد الستار معلنا هدف التقدم الفيصلاوي عند الدقيقة 19.وبدت الأمور أكثر وضوحا في ترتيبات المدربين التكتيكية، وتوزيع الشوط إلى وحدات وفق قراءة فنية ثاقبة، وإن أجرى نيستوروفيتش تغييرات تكتيكية متكررة بين بوجبا وأبو طه سمير خلف المهاجم هنري، وتقدم فراس وكردغلي لإسناد الطرفين، وكانت ردود أبو عابد حاضرة، ليعود اللعب وينحصر في وسط الملعب، مع محاولة الشناينة للتعزيز، وبوجبا للتعديل، إلا أن كراتهما كانت تحت السيطرة الدفاعية لينتهي الشوط الأول كما أراد الفيصلي.وفي الشوط الثاني، بدت الرغبة الهجومية لدى الوحدات واضحة، مع إشراك أحمد سريوة وأنس العوضات بدلا من احمد سمير و”بوجبا”، فيما رد أبو عابد بإشراك خالد زكريا بديلا للسمارنة، وكان العوضات يمر بإحدى كراته المهارية ليسدد كرة قوية مرت بجوار المرمى، فيما كان الفيصلي يعتمد الدفاع المتكاتف من وسط الملعب، ويرد بالهجمات السريعة التي اخترق منها الشناينة ومرر كرة مواتية لزكريا الذي لم يحسن التسديد أمام بوابة المرمى.الفيصلي بقي يمارس ذات الأسلوب، وعزز مدربه المقدمة الهجومية بإشراك محمد العكش بدلا من بني هاني، وقبله كاد الشناينة أن يضيف الهدف الثاني، عندما تبادل الكرة مع إحسان حداد، والأخير وضعها بمواجهة المرمى، وسددها الشناينة قوية كادت أن تفلت من بين قدمي عبدالستار.وعاد الوحدات ليلسع بهجماته من الطرفين مع تقدم كردغلي وأبو الجزر، وعلى غفلة من دفاعات الفيصلي استلم هنري كرة مررها إلى العوضات، الذي اخترق من أقصى الميمنة وسدد بالزاوية التي يغلقها اللبناني خليل على غفلة منه، ليسجل هدف التعادل للوحدات في الدقيقة 62، ما أجبر أبو عابد على طرح ورقة عارف الحاج بدلا من أبو شعيرة.ودخل الفريقان الثلث الأخير من اللقاء بحسابات تكتيكية صارمة، ما جعلهما أسيرين للتحضير المطول بحثا عن المنافذ، ووسع الوحدات مطامعه من الطرفين، وحضر العوضات عرضية دكها المتقدم كردغلي لتمر بجوار مرمى خليل، ورد الفيصلي بهجمة سريعة وصلت العكش الذي تلكأ بالتعامل مع الكرة لتذهب سهلة إلى عبد الستار.وحمل الوقت بدل الوقت الضائع، أخبارا غير سارة للفيصلي، ورسمت “ريمونتادا” وحداتية، عندما كسب أنس العوضات بمهارته ركلة حرة مباشرة، سددها بنفسه قوية ردها خليل، وجدت قدم القادم من الخلف أبو الجزر ليكملها في المرمى، مسجلا الهدف الثاني الثمين للوحدات (90+2)، ليطلب مدرب الوحدات الثبات الدفاعي، مشركا المدافع أحمد الصغير لتدعيم الخط الخلفي، في ظل اندفاع للفيصلي وفق محاولات الحاج والشناينة والعكش.المباراة في سطورالنتيجة : الفيصلي 2 الوحدات 1الأهداف: سجل للفيصلي عبيدة السمارنة (19)، وسجل للوحدات أنس العوضات (62) ويوسف أبو الجزر (90+2).الحكام: أدهم مخادمة، محمد الخلف، احمد سمارة، وعمر المعاني رابعا.العقوبات: أنذر الحكم أنس بني ياسين وعارف الحاج ومهند خيرالله (الفيصلي)، إيتو (الوحدات).مثل الفريقين:- الفيصلي: مهدي خليل، أنس بني ياسين، مهند خيرالله، إحسان حداد، ناثان مافيلا، عبيدة السمارنة (خالد زكريا)، نزار الرشدان، أمين الشناينة، يوسف أبو جلبوش، أحمد أبوشعيرة (عارف الحاج)، ورزق بني هاني (محمد العكش).- المدير الفني : جمال أبو عابد.- الوحدات: أحمد عبدالستار، طارق خطاب، عرفات الحاج، خالد كردغلي، فراس شلباية (يوسف أبو الجزر)، ايتو، محمود شوكت (أحمد الصغير) ، أحمد سمير (أحمد سريوة)، محمد عبدالمطلب (أنس العوضات)، مهند أبو طه (خالد عصام)، وهنري.-المدير الفني: البوسني داركو نيستوروفيتش.العوضات النجم الأبرزاستحق لاعب الوحدات انس العوضات ورغم مشاركته في الشوط الثاني، لقب نجم المباراة، وذلك تبعا لفاعليته الهجومية ولمحاته المهارية، فسجل هدف التعادل لفريقه، وصنع الهدف الثاني بعد لمحة مهارية كسب معها كرة ثابتة، مهدت الطريق للفوز.شذرات- أزمة سير خانقة حاصرت محيط المدينة الرياضية قبل موعد المباراة بساعتين.- ترتيبات أمنية على أعلى مستوى رافقت ذهاب “السوبر”، أظهرها التوزيع الكثيف في محيط المدينة وداخلها وعلى أرض الملعب.- جمهور يقدر بـ12 ألف متفرج توزع بين أنصار الفريقين وفق نسبة حضور 50 % لكل منهما.- باعة الأعلام الخاصة بجماهير الفيصلي والوحدات توزعوا على المسار المؤدي إلى المدينة الرياضة من جميع جوانبها.- خروج عن النص من جماهير الفريقين قبل بداية المباراة بتبادل الشتائم النابية في مشهد حزين.- العائلات كانت حاضرة بنسبة جيدة، وتزين بزي الفيصلي والوحدات ورايات وأوشحة الفريقين.- رفعت جماهير الفريقين “تيفوهات” تحفيزية للاعبين قبيل انطلاق المباراة.- “الشماريخ” كانت حاضرة من جماهير الفريقين قبل انطلاق صافرة البداية، تأكيدا على حدة المنافسة بين الفريقين، ورغبة كلاهما بالخروج بالفوز في هذه المباراة.- الأجواء المشحونة انتقلت في الدقائق الأخيرة بين الجهازين الفنيين، سيطر عليها العقلاء قبل استفحال المشكلة.- مهند خيرالله بتسجيله هدف الفيصلي الأول، يكون قد سجل للفريقين عندما سجل سابقا للوحدات في مرمى الفيصلي من رأسية أيضا في مرمى الوحدات.- احتسب حكم المباراة أدهم مخادمة 6 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول، و10 دقائق و42 ثانية في الشوط الثاني.- احتفلت جماهير الوحدات ولاعبو الفريق على أنغام الفوز على الفيصلي في ستاد عمان الدولي وحيت اللاعبين والجهاز الفني.