هدف نيوكاسل يثير حفيظة آرسنال.. ودوكو يخطف الأضواء في سيتي

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مدن- أبدى مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، انزعاجه من الطريقة التي خسر بها فريقه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-1، أول من أمس، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.واحتاج آرسنال إلى هدف غريب في الدقيقة 64 لتحقيق الفوز، أحرزه أنتوني جوردون، بعدما بدا أن هناك خطأ واضحا على جويلينتون قبل تسجيل الهدف، لكن الحكم أكد احتساب الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.وقال أرتيتا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد أشدت بلاعبي فريقي على الطريقة التي لعبوا بها وتنافسوا في هذا الملعب ضد هذا الفريق. لا ينبغي أن تكون النتيجة كما هي، هناك أسباب كثيرة لذلك، إذا كان هناك فريق يتطلع للفوز بمباراة اليوم فهو أرسنال".وعن الهدف المثير للجدل، قال أرتيتا: "ما حدث محرج -كيف يبدو هذا الهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز- هذا الدوري نقول إنه الأفضل في العالم. لقد قضيت 20 عاما في هذا البلد والآن أشعر بالخجل. إنه عار وهناك الكثير على المحك".وأضاف: "نحن نحاول القيام بأشياء لا تصدق وأن نكون على أعلى مستوى كل أسبوع. عندما لا نكون جيدين بما فيه الكفاية أرفع يدي وأتحمل المسؤولية".وتابع: "المحصلة ليست قريبة من المستوى الذي يحتاجه هذا الدوري والطريقة التي يتنافس بها هذا الدوري. هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية. أشعر بالحرج لكوني جزءا من هذا".ومن جهة ثانية، ادعى لاعب مانشستر يونايتد جاري نيفيل، أن الحكام اتخذوا القرار "الصحيح" باحتساب هدف الفوز المثير للجدل لنيوكاسل.وخضع الهدف لثلاثة فحوصات منفصلة بتقنية VAR، للتأكد من أن جو ويلوك أبقى الكرة في الملعب قبل خروجها، وخطأ محتمل بحق مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس على جويلينتون، وما إذا كان جوردون متسللاً.وبعد تحليل مطول، قرر مسؤولو VAR احتسب الهدف، الأمر الذي أثار حفيظة جمهور آرسنال.لكن نيفيل أشار إلى أن المسؤولين اتخذوا القرار الصحيح في المباراة، وكتب عبر حسابه الشخصي على منصة "اكس": "أعتقد أن القرار المتعلق بهدف نيوكاسل كان صحيحا، كانت الكرة غير حاسمة في أحسن الأحوال، وبالتأكيد ليست خطأ بالنسبة لي، وإذا لم يتمكن حكم الفيديو المساعد من إثبات وجود تسلل، فيجب احتساب القرار".وردا على منشور نيفيل، التقط أحد المشجعين صورة ثابتة من الحادث يبدو أنها تظهر جويلينتون لاعب نيوكاسل وهو يعيق جابرييل. وجاء في التعليق: "الأذرع ممتدة بالكامل".وأصدر نيفيل ردا آخر، حيث قال: "لقد انحنى بالفعل إلى الأمام ليبعد الكرة وألقى ساقيه إلى الخلف! حاولت أن أفعل ذلك (خلال مسيرته). لم يكن خطأ".جوارديولا: طريقة بيرناردو تشبه ميسيعلى صعيد آخر، علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على الانتصار الذي حققه فريقه على حساب ضيفه بورنموث 6-1، أول من أمس.وقال جوارديولا، في تصريح عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لم نتوقع طريقة لعبهم بتواجد 5 لاعبين في الخلف، نجحنا في التسجيل باللحظات المناسبة".وأضاف: "في الشوط الثاني بدأوا بصورة أفضل منا وتحلوا بالقوة في مراقبة رجل إلى رجل، وعندما يكون الفريق خاسرا (3-0) ويعتمد على ذلك الأسلوب، فأنا أكن كل الاحترام لهم".وفيما يتعلق بمستوى جيريمي دوكو، قال جوارديولا: "تأقلم بسرعة كبيرة، الأمر لا يتعلق باليوم وحسب، بل بكل المباريات التي خاضها كانت جيدة للغاية، نحن سعداء".وبالنظر إلى بيرناردو سيلفا، عقب المدرب الإسباني: "هو لاعب استثنائي، سجل هدفين رائعين، وطريقته في الهدف الثاني تشبه ميسي، ميسي قام بذلك العديد من المرات، الكل سعيد بتواجده معنا".وختم: "إيرلينج هالاند عانى من التواء في الكاحل، ولم نرغب في المخاطرة مع عدم شعوره بالراحة، سيعود ربما الثلاثاء المقبل أو الأحد المقبل".ومن جانبه، أكد لاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو، أنه من السهل أن يتألق في فريق جيد مثل فريقه.وافتتح دوكو التسجيل ثم صنع الأهداف الأربعة التالية، في مباراة من طرف واحد، ليستمر في ترك انطباع إيجابي، منذ انتقاله من رين مقابل 55.4 مليون جنيه إسترليني.لكن دوكو نفسه كان متواضعا بشأن إنتاجه، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنا فخور جدا، ولكن في هذا الفريق يكون الأمر سهلاً للغاية، لأن هناك الكثير من الحركة".وأضاف: "الجميع من الطراز العالي، وعندما تلعب مع لاعبين كبار، فمن السهل العثور على التمريرة الصحيحة، وإيجاد الوقت المناسب للقيام بشيء ما".وتابع: "بصراحة، كنت أعرف متى يجب علي الرحيل، ووجدت التوازن الصحيح وأعتقد أن هذا كان الأهم، لقد كان أداء جيدا مني، من الفريق، لذلك أنا سعيد جدا".وكان هدف دوكو الافتتاحي في نصف ساعة هو الأول، من بين ثلاثة أهداف لسيتي في فترة زمنية مدتها سبع دقائق.وصنع دوكو الهدف الثاني لبرناردو سيلفا، ثم سدد كرة أخرى اصطدمت بمانويل أكانجي لتتابع طريقها إلى الشباك.كان البديل فيل فودين، الذي شارك بدلاً من إيرلينج هالاند المصاب، هو المستفيد التالي من أداء دوكو، الذي بدوره، صنع هدفا جديدا لسيلفا.يونايتد يخطط لضم "جابيجول"أكدت تقارير صحفية، أمس، أن مانشستر يونايتد منفتح على السماح للاعبه البرازيلي أنتوني بالمغادرة على سبيل الإعارة، للحصول على خدمات لاعب آخر.وكانت بداية مانشستر يونايتد للموسم كارثية، لكنه التقط أنفاسه مساء السبت، بالفوز على فولهام 1-0 ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وعلى الرغم من النتيجة الإيجابية، فقد كانت المباراة صعبة بالنسبة لأنتوني، حيث انتقدت الجماهير أداءه قبل أن يتم استبداله بفاكوندو بيليستري بعد 63 دقيقة.وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد اكتفى من فشل أنتوني الذي بلغت قيمة التعاقد معه 85.5 مليون جنيه إسترليني، وسيعمل على إعارته.ومع عدم اكتمال عملية استحواذ السير جيم راتكليف على 25 في المائة من أسهم النادي بعد، يجب على مانشستر يونايتد تجنب تخطي قواعد اللعب المالي النظيف، إلى حين الحصول على أموال إضافية.يريد يونايتد تعزيز خياراته الهجومية في كانون الثاني (يناير)، لكن لا يمكنه سوى النظر إلى الصفقات الرخيصة، وهو ما دفعه للتفكير في ضم نجم فلامنجو جابرييل باربوسا، وفقا لـ"ميرور".وأضافت الصحيفة، أن باربوسا متاح مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وقد يساعد ذهاب أنتوني إلى الاتجاه الآخر، في إبرام الصفقة.وسجل باربوسا الملقب بـ"جابيجول" 20 هدفا في 55 مباراة هذا العام، كما شارك المهاجم في 18 مباراة مع منتخب البرازيل، تم ربطه سابقا بالانتقال إلى وست هام.وفي الوقت نفسه، فشل أنتوني في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة في عشر مباريات هذا الموسم.-(وكالات)