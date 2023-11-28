هشام: سحاب ظلمني.. وابتعدت عن الوحدات بسبب حملة جماهيرية

مهند جويلس

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أوضح اللاعب أحمد هشام، أن طريقة فسخ عقده مع فريق سحاب لكرة القدم بعيدة عن الاحترافية، عقب إصابته بقطع وتر أخيلس، في أول مباراة له بالموسم الحالي أمام الوحدات ببطولة درع اتحاد الكرة.وبين هشام في حديثه لـ "الغد"، أن الاتحاد أخطأ بقبول فسخ العقد من طرف واحد، ومن دون حضور اللاعب المتضرر، مشيرا إلى أن اللاعبين المحليين مظلومون مع عدم وقوف الاتحاد والأندية معهم عند تعرضهم لمواقف خارجة عن إرادتهم مثل الإصابات.وأضاف هشام: "إصابتي كانت على ملعب الزرقاء الذي لا يرغب أحد من اللاعبين اللعب عليه، بسبب أرضيته، ومنذ 6 أشهر وأنا غائب عن الملاعب، وأتمنى العودة السريعة من أجل اللعب بمرحلة الإياب ببطولة الدوري، حال تلقيت عرضا لتمثيل أحد الفرق".وينتظر هشام عودة معالج النادي الفيصلي شادي عاصي الذي يشرف على حالته، من أوزبكستان، من أجل بدء التدريبات في الملعب عبر الجري والتأهيل البدني، علما بأنه يكتفي حاليا بتدريبات في الصالات الرياضية، بعد أن أصبح في حالة بدنية جيدة مؤخرا.وتابع حديثه: "ذهبت بعد فترة من إجراء العملية لاتحاد الكرة لمعرفة حقوقي المادية، لأتفاجأ بقضية فسخ عقدي من قبل نادي سحاب، وكانت الإدارة أبلغتني برغبتها بفسخ العقد لحاجتها تسجيل لاعبا في الكشوفات عوضا عني، إلا أنني لم أقبل الفكرة وصممت على الاستمرار مع النادي عند شفائي".ولفت هشام، إلى أنه لم يحصل على أي مبلغ مالي من نادي سحاب منذ بداية الموسم، علما بأن لديه مستحقات مالية تبلغ 15 ألف دينار حسب قوله، مفيدا بأنه تقدم بشكوى على النادي للحصول على حقوقه، مع الإشارة إلى أنه تقدم بشكوى سابقا على نادي شباب العقبة الذي اطمـأن على اللاعب مؤخرا، وسلمه جزءا من حقوقه لإجراء الجراحة.وواصل: "أستغرب من موقف إدارة سحاب التي لم تتواصل معي إلا في مناسبة واحدة، وعدم الاهتمام بي رغم إصابتي وأنا أمثل الفريق في مباراة رسمية، ونادم على تفضيل عرض سحاب على أندية عدة، في الموسم الماضي، وأحذر زملائي اللاعبين من التضحية الكبيرة لأجل فريق لأنه لن يقدر تضحياتك لاحقا، بعيدا عن القطبين الوحدات والفيصلي اللذين يقدران نجومهما".وكشف هشام البالغ من العمر 30 عاما، أن من أسباب تركه الوحدات في العام الماضي، مشاكل شخصية مع عدد من جماهير النادي، والتي أساءت له مرارا وتكرارا، ما دفعه إلى عدم إكمال عقده العام الماضي والتوجه إلى سحاب".وزاد: "عائلتنا تعشق الوحدات وتخلص له، حيث إن والدي هشام عبد المنعم وشقيقه جهاد هما من أساطير النادي، لكنني لم أحظ بذلك التقدير منذ العام 2016، على الرغم من أنني قدمت مباريات مميزة أبرزها أمام الاتحاد السعودي في ملحق دوري أبطال آسيا، لأتفاجأ من الحملات الموجهة ضدي من قبل عدد من الجماهير بعد عودتي قبل عامين بطلب من المدرب عبد الله أبو زمع، رغم نصيحة والدي وعمي بعدم العودة لمعرفتهما بالعواقب اللاحقة، وهو ما حدث لاحقا باستمرار الحملة ضدي".وأشار هشام، إلى أن هذه المشاكل كانت السبب الرئيسي في تذبذب مستواه من فترة لأخرى، حيث أثر الجانب النفسي على أدائه في مباريات عديدة، موضحا بأن عودته للوحدات كانت غير مشروطة بموافقته على جميع شروط الإدارة حبا للنادي.وأثنى هشام على موهبة شقيقه أيهم، الذي يلعب في صفوف الفريق الأول بنادي شباب الأردن، وهو الذي عانى في صغره من عدم قبوله في الفئات العمرية لنادي الوحدات، عندما أبلغ أحد المدربين والده بأنه لا علاقة له بكرة القدم، مشيرا إلى أنه حاليا من أبرز النجوم الصاعدة في دوري المحترفين رغم عدم بلوغه سن التاسعة عشرة.واستطرد: "أجمل فتراتي كانت مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا في العام 2016 بقطر، حين تأهلنا عن دور المجموعات رغم صعوبة الفرق المنافسة، وغادرنا البطولة بظلم تحكيمي واضح أمام كوريا الجنوبية التي فازت بهدف نظيف، وأتوقع، أن الجيل الحالي للمنتخب قادر على بلوغ الأولمبياد باعتبار اللاعبين نجوم الدوري، بوجود المدرب أبو زمع القادر على تحقيق الحلم للجماهير".