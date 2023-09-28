هلال القدس الفلسطيني يدشن تطبيق النادي الإلكتروني من عمان

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عمان- الغد- أطلق نادي هلال القدس الفلسطيني تطبيق النادي، بالتعاون مع مجموعة القلاع العالمية القطرية، وذلك من خلال حفل أقيم في أحد فنادق العاصمة عمان مساء الخميس، بحضور القائم بأعمال السفير المغربي في الأردن عادل حمو.ويتوفر في التطبيق الذي يتم تحميله عبر الأجهزة المحمولة، تاريخ النادي ومعاناته مع الاحتلال، إضافة إلى مباريات النادي والمتجر وغيره من المنصات الداعمة لمسيرته، علما بأنه سيتم إشهاره خلال الأسابيع المقبلة.وأكد رئيس نادي هلال القدس الفلسطيني ضياء الشويكي خلال الحفل، أن هدف النادي وإدارته بالفترة الحالية هو إيصال اسم القدس لكل بقعة من بقاع العالم، مفتخرا بأن النادي الفلسطيني الأول الذي ينشأ تطبيق خاص به الذي يمتاز بمواصفات عالمية.ومن جهته، وجه عضو مجلس إدارة نادي هلال القدس ناصر القوص شكره لدولة قطر على التعاون مع النادي عبر مجموعة القلاع وإنشاء التطبيق، مشيرا إلى أن الهدف من التطبيق أيضا هو تعزيز صمود أبناء المدينة.ومن المتوقع أن يطلق ناديا الوحدات والفيصلي التطبيق الخاص خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع مجموعة القلاع القطرية أيضا، وذلك بعد أن اتفقا في وقت سابق على العمل عليه.