الأربعاء 26 تموز 2023
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هل نشاهد فرقا نسوية في الفيصلي والوحدات؟

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هل نشاهد فرقا نسوية في الفيصلي والوحدات؟
تفيد المعلومات بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يعتزم الطلب من الأندية المشاركة في بطولاته المختلفة للرجال، ضرورة استحداث فرق نسوية، بحيث لا يسمح لفرق الرجال مستقبلا المشاركة في البطولات الآسيوية، إلا بعد أن تكون هناك فرق نسوية في تلك الأندية.اضافة اعلان
هذا التوجه المتوقع للاتحاد الآسيوي، يطرح سؤالا في الشارع الرياضي المحلي، فيما إذا كانت الأندية الأردنية المشاركة في البطولات الآسيوية، قادرة مستقبلا على استحداث فرق نسوية، خاصة فريفي الفيصلي والوحدات اللذين يعدان الأكثر تمثيلا للأردن في المسابقات الآسيوية لكرة القدم. وفي حال تم تأكيد هذا الشرط، فإن التوقعات ترجح أن تتسابق لاعبات أندية المحترفات حاليا، على الانضمام لصفوف فريقي الفيصلي والوحدات، بحثا عن الشعبية والظهور الإعلامي بشكل أفضل وأقوى في ظل شعبية الناديين مقارنة بأندية المحترفات لكرة القدم.
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