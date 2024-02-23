الجمعة 23 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يتمكن صلاح من المشاركة في نهائي كأس الرابطة؟

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صلاح مهاجم ليفربول

ينتظر نادي ليفربول حتى اللحظات الأخيرة لحسم مصير هدافه المصري محمد صلاح من المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي، يوم الأحد، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأكد بيب لايندرز، المدرب المساعد لليفربول، يوم الجمعة، أن موقف صلاح لن يتحدد إلا قبل فترة وجيزة من المباراة نظرا لمعاناته من إجهاد عضلي.

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وتحوم الشكوك أيضا حول مشاركة دومينيك سوبوسلاي وداروين نونيز أمام تشيلسي بسبب الإصابة أيضا.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: دوم وداروين وصلاح. علينا حقا أن ننتظر وضعهم، أمامنا يومان آخران، وسنرى في اللحظة الأخيرة إذا كان بإمكانهم المشاركة.

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