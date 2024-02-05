الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

هل يخلف كلوب تشافي في تدريبات برشلونة؟

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كلوب
رد البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني على التكهنات بإمكانية التعاقد مع يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول في الصيف المقبل.

أعلن كلوب يوم الجمعة قبل الماضي أنه سيغادر منصبه في النادي الإنجليزي وبعد 24 ساعة لحق به تشافي هرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بعد الخسارة أمام فياريال بنتيجة 5-3 في الدوري الإسباني.اضافة اعلان

وربطت العديد من التقارير يورغن كلوب بالانتقال لتدريب برشلونة ضمن قائمة من الأسماء الأخرى المرشحة.

ورد ديكو عبر صحيفة لا فانغارديا الإسبانية: لم نتحدث مع أي مدرب آخر بعد، أمامنا العديد من الخيارات وسيتم مناقشة ملف المدرب الجديد لاحقا.

وتابع: كلوب مدرب على أعلى مستوى ولكن الوقت غير مناسب للحديث في هذا الموضوع.

وتطرق ديكو للحديث عن مرشحين آخرين، قائلا: لا أتابع عمل المدرب تياجو موتا بشكل منتظم لأنني لا أتابع مباريات فريقه بولونيا الإيطالي.

واستدرك: أما رافائيل ماركيز فهو متواجد معنا ويقود فريق الرديف في النادي، فهو مدرب شاب ولكنه يتطور ويتحسن كثيرا في الوقت الحالي.

وأكد المدير الرياضي لبرشلونة: إدارة النادي مازالت مندهشة من قرار تشافي بالرحيل لأننا كنا نخطط لمستقبل الفريق في وجوده.

وحدد ديكو ملامح المدير الفني الجديد للفريق قائلا: يجب أن يتبع خطة عمل النادي ويقدم كرة قدم هجومية وممتعة وشخص طموح، ولن أتحدث عن أي مدرب آخر في هذا السياق.

يذكر أن تشافي هرنانديز (44 عاما) يعمل مديرا فنيا لبرشلونة منذنوفمبر 2021 وقاد الفريق للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر الإسباني في العام الماضي 2023.
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