الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

هل ينقل اتحاد الكرة المباريات المؤجلة لما بعد كأس آسيا؟

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من مواجهة سابقة بين الوحدات ومغير السرحان -(من المصدر)
عمان – تشير المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، إلى أن الأمور تتجه نحو إقامة المباريات المؤجلة من منافسات دوري المحترفين وكأس الأردن، عقب عودة المنتخب الوطني من مشاركته في بطولة كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل، وفقا لطلب المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، الذي يرى صعوبة إقامة المباريات المؤجلة بعد نهاية الأسبوع الأخير من دوري المحترفين يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حيث يخطط عموتة لتجمع المنتخب بعد نهاية مرحلة الذهاب مباشرة. كما يوجد توجه عند عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لإقامة المباريات قبل انطلاق تحضيرات النشامى، وإعادة برمجة هذه اللقاءات، من خلال إصدار روزنامة، تكشف عن المواعيد الجديدة لهذه المباريات المؤجلة، لتساعد هذه الفرق على ترتيب شؤونها الفنية وتحقق مبدأ العدالة بين الفرق خصوصا في ظل المعاناة التي تشهدها فرق المحترفين.اضافة اعلان
وكان اتحاد الكرة، أعلن عن تأجيل عدد من مباريات فريق الفيصلي الذي اختتم أمس مشاركته في دوري أبطال آسيا، وفريق الوحدات الذي يشارك في كأس الاتحاد الآسيوي وهي: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباريات الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.  
ويتنظر أن تحسم دائرة المسابقات باتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة، الموضوع بشكل رسمي وإعلام إدارات الأندية بمواعيد المباريات، خصوصا في ظل اعتراض عدد من الأندية على تأجيل المباريات للعام المقبل، نظرا للاستفادة الأندية من فترة القيد الثانية والتي تبدأ قبل مباريات مرحلة الإياب.
وحسب المعلومات الواردة من مقر الاتحاد، فإن موعد انطلاق منافسات مرحلة الإياب لدوري المحترفين يعتمد على مشوار المنتخب الوطني في منافسات كأس آسيا والتي تقام خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين، علما بآنها فترة التوقف الدولي الأولى العام المقبل، وتتوقف مباريات مرحلة الإياب من دوري المحترفين خلال الفترة من الثامن عشر من شهر آذار(مارس) ولغاية السادس عشر من الشهر نفسه، حيث يخوض منتخب النشامى مواجهتين أمام نظيره المنتخب الباكستاني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
كما تشهد منافسات مرحلة الإياب تأجيل عدد من المباريات للفرق التي تملك لاعبين في المنتخب الأولمبي، الذي يشارك في نهائيات كأس آسيا،  والمقرر إقامتها في قطر في الفترة من 15 نيسان (أبريل) وحتى 3 أيار (مايو) المقبلين، حيث جاء في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المستضيف، وأستراليا وإندونيسيا، كما حصل مع فريق الجزيرة بتأجيل مباراتيه أمام العالية وكفرسوم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى، بسبب تواجد الثنائي بكر كلبونة وقيس عباسي مع المنتخب في المعسكر الذي أقامه المنتخب الأولمبي في السعودية قبل فترة.
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