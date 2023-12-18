همّ ليساعد جيرانه.. ارتقاء مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى بلال أبو سمعان

ارتقى مدرب المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى بلال أبو سمعان، شهيداً في قصف الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه المتواصلة على قطاع غزة لليوم ال73.

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ويعد المدرب الفلسطيني الشهيد بلال أبو سمعان، أحد أبرز الرياضيين في رياضة ألعاب القوى وممثلاً لها في العديد من البطولات العالمية والآسيوية.



واستشهد المدرب الفلسطيني لألعاب القوى أبو سمعان، في قصف الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

بلال أبو سمعان، همّ ليساعد جيرانهم الذين تم قصفهم. فقتلوه. بلال كان عَلَماً رياضيا فلسطينيا، مدربا في المنتخب الفلسطيني لألعاب القوى، وممثلا لها في بطولات عالمية.



بلال بيكون ابن خال زوجي، ربنا يتقبله في الشهداء ويربط على قلوب أحبابه. 💔 — هُدَىٰ شبير (@HudaGaza) December 18, 2023

وبحسب تقرير نشره الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد ارتقى أكثر من 85 شهيداً رياضياً خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 55 منهم من أسرة رياضة كرة القدم و30 من الرياضات الأخرى.

وبين التقرير، بأن الاحتلال الإسرائيلي قد دمر 5 منشآت رياضية حتى الآن في قطاع غزة، و4 منشآت في الضفة الغربية المحتلة.

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