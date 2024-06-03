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Jordan News النسخة المطبوعة

هنري: ريال مدريد منع مبابي من المشاركة في الأولمبياد

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تييري هنري المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي

أشار تييري هنري، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفرنسي لكرة القدم، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني، منع كيليان مبابي من الانضمام للقائمة الأولية للمنتخب الفرنسي الأولمبي، ولكنه لم يستبعد بشكل نهائي مشاركة اللاعب في دورة الألعاب الصيفية.

وذكرت تقارير على نطاق واسع أن اللاعب وقع على عقد مع الريال، الفائز بدوري الأبطال، حيث ينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان بنهاية الشهر الجاري.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن مبابي (25 عاما) جزء من المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2024 ولكن بما أن دورة الألعاب الأولمبية في باريس لا تندرج ضمن فترة أيام الفيفا ، يحق للأندية عدم السماح للاعبيها بالانضمام للمنتخبات الأولمبية.

وقال هنري، في مؤتمر صحافي: كان ريال مدريد صريحا للغاية بشأن الأولمبياد.

وأضاف: آخر مرة تلقيت فيها هذا الكم من الرفض أثناء المدرسة. لم يكن هناك مفاوضات. تذهب، تطلب طلبك، يرفضون وترحل.

ولكن هنري لا يعتبر الرفض إجابة نهائية، حيث إن لديه حتى 3 يوليو لإرسال القائمة النهائية المكونة من 22 لاعبا.

وأبلغ وسائل الإعلام "بعدم استبعاد" تواجد مبابي.

وأضاف: لا يمكننا أن نعرف ما يمكن أن يحدث في الفترة من الآن وحتى 3 يوليو.

وأردف: القائمة مفتوحة للجميع، الباب لم يغلق أمام أي لاعب.

وقال مبابي في مقابلة في يناير نشرت على الموقع الرسمي للأولمبياد: فكرة التنافس في دورة الألعاب مع المنتخب الفرنسي ستكون فرصة استثنائية. في الحقيقة إنها حلم أكثر من كونها فرصة.

ولكن، قال ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي الأول، في مارس إنه "من الصعب للغاية" أن يشارك مبابي في الأولمبياد بعد مشاركته في يورو 2024.

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