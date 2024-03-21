الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"هوس" ميسي يضاعف القيمة السوقية لإنتر ميامي الأميركي

ميسي خلال دخوله الرسمي لخوض إحدى المباريات مع إنتر ميامي - (من المصدر)
ميسي خلال دخوله الرسمي لخوض إحدى المباريات مع إنتر ميامي - (من المصدر)
مدن - أثبت الإنجليزي ديفيد بيكهام أن الاستثمار في نادي إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) مشروع ذكي ومربح للغاية، حيث شهدت القيمة السوقية للنادي ارتفاعا صاروخيا في العام الحالي.اضافة اعلان
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن القيمة السوقية للنادي الأميركي في عهد النجم الدولي الإنجليزي السابق، شهدت زيادة بنسبة 74 %، مقارنة بالعام السابق.
وتقدر القيمة السوقية لإنتر ميامي بحوالي 1.02 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف القيمة السوقية للفريق في العام الماضي والبالغة 583 مليون دولار، مما يؤكد النجاح المالي الملحوظ الذي حققه بيكهام من خلال استثماره الذكي في كرة القدم الأميركية.
وشهد إنتر ميامي ارتفاعا ملحوظا في شعبيته محليا ودوليا وزيادة كبيرة في أرباحه الإجمالية، من خلال الظاهرة التي يطلق عليها "هوس ميسي" نسبة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب وجود أيقونات برشلونة السابقة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز.
وترك بيكهام، البالغ من العمر 48 عاما، بصمة لا تمحى على ساحة كرة القدم الأميركية عند انتقاله إلى لوس أنجلوس غالاكسي قادما من ريال مدريد الإسباني في العام 2007. وكجزء من انتقاله إلى الدوري الأميركي، وافق بيكهام على تخفيض كبير في راتبه من 21.2 مليون دولار إلى 6.9 ملايين دولار سنويا.
وتضمنت الصفقة بندا يسمح لبيكهام بتأسيس فريق خاص به بعد التقاعد، وتأمين مركز في الدوري مقابل 25.1 مليون دولار، مع الشرط الوحيد وهو استبعاد تأسيس النادي في نيويورك.
واغتنم نجم الكرة الإنجليزي السابق الفرصة لافتتاح إنتر ميامي في العام 2018، وساعد انتقال ميسي في زيادة إيراداته من 55 مليون دولار إلى 127 مليونا، مما نقل الفريق من المركز العاشر الأكثر قيمة في الدوري إلى المرتبة الثالثة.
وحول سبب قراره شراء إنتر ميامي، قال بيكهام: "أريد أن أكون قادرا على إنشاء إرث يمكن لأطفالي تغييره في غضون 20 عاما، ويقولون: "والدنا بنى هذا النادي، الدرس الأكبر هو أنني أكثر إصرارا وعنادا مما كنت أعتقد، أنا من شرق لندن وذهابي إلى ميامي في محاولة لشراء قطعة أرض والتحدث إلى السياسيين، كان أمرا مضحكا".-(وكالات) 
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