هولندا تفتقد دي يونج.. وبولندا تقلل من مخاوف إصابة ليفاندوفسكي

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مدن - وجه رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا اتهامات لنادي برشلونة، بعد إعلان استبعاد فرينكي دي يونج من قائمة "الطواحين" التي ستخوض نهائيات "يورو 2024".وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، استبعاد دي يونج من قائمة البطولة القارية لعدم تعافيه من إصابة في الكاحل.وقال كومان خلال تصريحات صحفية أول من أمس: "لقد قررنا ذلك هذا المساء، واعتبرنا أن دي يونج لن يكون في جاهزية تامة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".وأضاف: "كانت لديه سوابق مع هذه الإصابة في الكاحل الأيمن ولا ينبغي المخاطرة. ناديه خاطر سابقاً والآن علينا دفع الثمن".وتعرض دي يونج للعديد من الإصابات في الفترة الماضية، وهو ما أبعده عن المباريات الأخيرة لبرشلونة، في الموسم الماضي.من جهته، نشر دي يونج عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام": "أنا حزين ومحبط لعدم تمكني من المشاركة في اليورو. لقد عملنا كثيرا في الأسابيع الماضية، لكن كاحلي يحتاج إلى وقت أكثر للأسف".وأضاف: "إنه حلم وشرف كبير أن أمثل بلادنا في بطولة نهائية. ارتداء القميص البرتقالي، غناء النشيد الوطني والشعور بدعم البلد كله. لكن الآن، مثل كل جماهير الطواحين، سأشجع فريقنا من المدرجات.. هيا يا شباب".وتعرض دي يونج للعديد من الإصابات في الفترة الماضية، ما أبعده عن المباريات الأخيرة لبرشلونة، في الموسم الماضي.مدرب بولندا: إصابة ليفاندوفسكي طفيفةقلل ميكال بروبييرز، المدير الفني لمنتخب بولندا، من حجم إصابة نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، التي تعرض لها قبل أيام قليلة للغاية من انطلاق "يورو 2024".وتعرض المهاجم المخضرم للإصابة خلال فوز المنتخب البولندي 2-1 على نظيره التركي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة البولندية وارسو، ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة القارية، مما اضطره إلى مغادرة أرض الملعب.وقال المدرب بروبييرز عقب انتهاء المباراة: "إنها مجرد إصابة طفيفة ونأمل ألا تكون هناك أي مشاكل".وتم استبدال مهاجم فريق برشلونة الإسباني في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بسبب ما بدا أنه مشكلة في عضلة الفخذ.وأثارت الإصابة مخاوف بشأن مشاركة ليفاندوفسكي في بطولة أوروبا، والتي يبدأها المنتخب البولندي يوم الأحد المقبل ضد نظيره الهولندي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول للمسابقة، التي تضم أيضا منتخبي فرنسا والنمسا.ويبدو أن الأمر الأكثر خطورة يتعلق بوضع كارول سويديرسكي، لاعب فيرونا الإيطالي، شريك ليفاندوفسكي في هجوم منتخب بولندا، الذي اضطر أيضا إلى مغادرة أرض الملعب مبكرا، بعد إصابته بالتواء في الكاحل أثناء احتفاله بهدفه الأول في اللقاء.وأكد بروبييرز: "كارول أصيب بالتواء في الكاحل. لن نعرف الوضع إلا بعد إجراء المزيد من الفحوصات. لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنني سأستدعي لاعبا آخر".استقبال حافل لإيطاليااستقبل مئات المشجعين أول من أمس، منتخب إيطاليا حامل لقب بطولة أوروبا، لدى وصوله إلى مقر إقامته استعدادا لمشاركته في النسخة المقبلة للمسابقة القارية.وكان نيكولو باريلا، نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي، من أوائل اللاعبين الذين هبطوا من الطائرة بعد وصول بعثة الفريق لمطار دورتموند، قبل أن يتوجه برفقة زملائه لمعسكر الفريق خلال البطولة بمدينة إزرلون.وغاب باريلا عن المباراتين الوديتين لمنتخب إيطاليا أمام كل من منتخبي تركيا والبوسنة والهرسك، بسبب إصابة عضلية، ليثير قلق أعضاء الفريق قبل أمم أوروبا.لكن قبل السفر لألمانيا، قال لوتشيانو سباليتي، مدرب المنتخب الإيطالي: "نحن واثقون من أن كل شيء تحت السيطرة بالنسبة له".ويستهل منتخب إيطاليا مشواره في أمم أوروبا المقبلة بمواجهة نظيره الألباني، يوم السبت المقبل، قبل أن يلاقي منتخبي إسبانيا وكرواتيا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.ويعاني منتخب إيطاليا من احتمال غياب عدد من عناصره الأساسية خلال يورو 2024، في مقدمتهم الثلاثي فرانشيسكو أتشيربي وجورجيو سكالفيني ودومينيكو بيراردي بسبب تعرضهم للإصابة قبل البطولة، إضافة إلى ساندرو تونالي، الذي تم إيقافه بسبب إدانته في قضية مراهنات رياضية غير قانونية.ويبدو الموقف المتعلق بتونالي هو مجرد واحدة من الفضائح التي ستواجهها إيطاليا أثناء محاولتها بلوغ المباراة النهائية في العاصمة الألمانية برلين، تماما كما فعلت العام 2006، عندما توجت بلقبها الرابع والأخير في كأس العالم بألمانيا.قبل بطولة أوروبا، فشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي العام 2022، وقد طغى على السطح في الأشهر الأخيرة رحيل المدرب روبرتو مانشيني، الفائز بالنسخة الماضية، من أجل تدريب المنتخب السعودي، كما وجهت اتهامات بالعنصرية ضد أتشيربي.وقال جيانلويجي بوفون، رئيس بعثة المنتخب الأزوري وأسطورة حراسة المرمى في إيطاليا: "إننا نظهر في كثير من الأحيان بشكل باهت عندما نبدأ أي بطولة بقوة، لكننا نحقق مفاجآت جيدة في كثير من الأحيان حينما نأتي من الخلف".لام يعمل بأسلوب مغايريشترك فيليب لام مع الأسطورة الألماني الراحل فرانز بيكنباور في أنهما توجا كقائدين للمنتخب الألماني بكأس العالم، قبل أن يتولى كل منهما رئاسة اللجنة المنظمة لإحدى البطولات الكبرى التي تستضيفها ألمانيا، لكن هذا لا يعني أنهما سيشغلان منصبهما الأخير بالأسلوب نفسه.وصرح لام، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أوروبا 2024، أنه على سبيل المثال لن يستقل طائرة هليكوبتر لحضور كل مباراة تقريبا، مثلما فعل بيكنباور خلال رئاسته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، التي نظمتها البلاد العام 2006.وقال لام (40 عاما): "لقد تم الاحتفاء بفرانز بيكنباور لأنه شاهد كل مباراة في المونديال تقريبا، وأحيانا شاهد شوطا واحدا فقط، ثم ذهب بطائرة هليكوبتر إلى الملعب التالي. لكن الزمن يتغير، ويتعين على الجميع أن يتأقلموا على ذلك".ولعبت الاستدامة دورا كبيرا "منذ البداية" في بطولة أوروبا المقبلة، ولذلك قال لام، الفائز بكأس العالم 2014: "إنه سيستخدم وسائل نقل أخرى، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يتمكن من مشاهدة عدد كبير من المباريات مثل ما قام به بيكنباور، الذي كان قائدا لمنتخب ألمانيا المتوج بمونديال 1974".وكان بيكنباور رحل في كانون الثاني "يناير" الماضي، عن عمر يناهز 78 عاما.وأضاف لام: "هناك استراتيجية للاستدامة، وسيكون من المناسب أن يسافر مدير البطولة من مكان لآخر بطائرة هليكوبتر".وأوضح: "سأقوم بهذه الرحلات بالقطار وأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات"، لتحقيق هدف متواضع وهو الوصول لجميع الملاعب العشرة خلال مرحلة المجموعات.ولعب بيكنباور دورا أساسيا في حصول ألمانيا على شرف تنظيم كأس العالم في ظل رئاسته لملف الاستضافة، بينما كان لام سفيرا مهما لبطولة أوروبا، حيث تم تعيينه مديرا للمسابقة العام 2020، بعد عامين من منح ألمانيا حق استضافة البطولة.تدريب أول لإسبانياأجرى منتخب إسبانيا مرانه الأول في مقر إقامته بألمانيا استعدادا لبداية مشواره في بطولة أوروبا السبت المقبل، أمام كرواتيا.وشهدت مدرجات مركز "SV Aasen" الرياضي في دوناوشينجن، تواجدا مكثفا للجماهير التي كانت ترغب في مؤازرة منتخبها، حتى وصل الأمر ببعضهم لتسلق الأشجار المحيطة بالملعب لمتابعة المران.وتحت أعين المدرب لويس دي لا فوينتي، شارك في الحصة التدريبية جميع اللاعبين المتاحين، إضافة إلى داني أولمو الذي كان يعاني من آلام عضلية غاب على إثرها عن مباراتي أندورا وأيرلندا الشمالية الوديتين.واشتمل المران على بعض التدريبات البدنية الخفيفة، والضغط بأشكال مختلفة في مجموعات، إضافة إلى تناقل الكرة في مساحات مصغرة.وبدءا من الثلاثاء، سيخوض الإسبان تدريبات صباحية سيرفع خلالها دي لا فوينتي الحمل البدني للوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية وفنية مع مباراة كرواتيا.ويسعى "الماتادور" إلى استعادة طعم الفوز باللقب الغائب عنهم منذ 12 عاما، والرابع في تاريخهم بعد الأعوام 1964 و2008 و2012.وبعد مباراة كرواتيا، ستلعب إسبانيا بعدها بخمسة أيام في "الدريبي" أمام إيطاليا، فيما سيكون ختام دور المجموعات في 24 الشهر الحالي أمام ألبانيا.سادليك يغيب بسبب حادث دراجةسيغيب لاعب الوسط ميخال ساديلك عن تشيكيا في بطولة أوروبا 2024، بعد إصابته جراء حادث دراجة ثلاثية العجلات في النمسا يوم السبت.وتعرض اللاعب البالغ 25 عاماً والذي يلعب لتوينتي الهولندي للإصابة في منتجع شلادمينج الجبلي في النمسا، حيث يقيم منتخب بلاده معسكراً استعداداً للبطولة القارية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "دايلي سبور" أول من أمس.واصطدم ساديلك بحفرة أثناء قيادته دراجة ثلاثية العجلات مستأجرة مع زملائه، وتحطمت دراجته ونقل هو إلى المستشفى، حيث تطلبت إصابته 40 غرزة خارجية و25 داخلية.وكان المنتخب التشيكي في يوم راحة السبت، بعد يوم من سحق مالطا 7-1 في مباراة ودية قبل كأس أوروبا.وقال المتحدث باسم المنتخب بيتر سيديفي لوكالة فرانس برس أول من أمس: "وقع الحادث خلال استراحة اللاعب.. لم ينتهك قواعد المنتخب أو أي اتفاقات داخلية أخرى".ولم يقرر المدرب إيفان هاشيك ما إذا كان سيستدعي بديلا للاعب الذي سجل هدفا واحدا في 24 مباراةٍ دولية.وتخوض تشيكيا البطولة في المجموعة السادسة إلى جانب البرتغال، جورجيا وتركيا.رودري: لا نريد توقعات بعيدةأكد القائد الثاني للمنتخب الإسباني رودري هيرنانديز أول من أمس، أن الفريق يسعى إلى خوض بطولة أوروبا 2024، من دون أن يضع لنفسه "توقعات بعيدة جدًا".وقال اللاعب: "لدينا طموح كبير، لكننا سنمضي خطوة تلو الأخرى، لا نريد أن نضع توقعات بعيدة جدا".وأوضح رودري أنهم سيتعاملون مع "اليوم بيومه"، موضحا أن الهدف في كل مباراة هو "التحلي بالتنافسية" للوصول بعيدا.وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام الخاصة بالاتحاد، "لا فارق من أين يأتي كل منا. جميعنا نمثل لونا واحدا. ستفعل إسبانيا كل ما في وسعها وأنا واثق من أننا سنقدم مستوى عظيما في اليورو".ويعد رودري ثاني أكثر اللاعبين تمثيلا لإسبانيا في المنتخب الحالي بـ50 مباراة، ولا يسبقه سوى ألفارو موراتا.وحول هذا قال: "أحاول أن أنقل الطمأنينة وكل ما قد يجعلنا أفضل، خصوصا للشباب الذين يواجهون بطولة مهمة. لدي شخصية مختلفة وأحاول أن أنقل كل شيء إلى المجموعة".وفي آخر مباراة ودية للمنتخب الإسباني أمام إيرلندا الشمالية في مايوركا، وصل رودري إلى 50 مباراة دولية، ليصبح أحد القادة المخضرمين داخل وخارج الملعب، ومع ذلك فهو ما يزال يتذكر ذكرى خاصة تتجاوز أي تجربة أخرى، وهي يوم أن حقق حلمه بالظهور الأول بقميص "لاروخا".وكان ذلك في 23 آذار (مارس) العام 2018 في مباراة ودية قوية ضد ألمانيا في دوسلدورف، حين تعادل المنتخب الإسباني 1-1. وحينها دخل الملعب في الدقيقة 82 ليحل محل تياجو ألكانتارا.ويتذكر رودري تلك اللحظة ويقول: "لقد حققت أهم حلم لي منذ أن كنت طفلا وهو اللعب مع منتخب بلدي".ويضيف: "تمر كرة القدم والحياة بسرعة كبيرة، وخلف 50 مباراة هناك العديد من الذكريات الجميلة وغير الجميلة، لقد لعبت كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية ودوري الأمم، ولكن إذا كان علي أن أختار لحظة واحدة، فسيكون ذلك يوم ظهوري الأول".وكان الفوز بلقب مع المنتخب العام الماضي مميزا أيضا بالنسبة للاعب خط الوسط ، لأنه أنهى 11 عاما من دون تحقيق أي لقب.وقال: "لقد مر الأمر بسرعة، إنه لمن دواعي الفخر أن أخوض 50 مباراة بقميص منتخب بلدي، ولدي العديد من الذكريات المهمة. ليس من السهل الوصول إلى هذا الرقم، وآمل أن يكون لدي المزيد من المباريات في المستقبل، لكنه رقم كبير وأنا فخور جدا".وعلى متن الرحلة من بالما دي مايوركا إلى شتوتجارت، فوجئ رودري بدخول قميص يحمل الرقم 50. وكان ألفارو موراتا هو قائد الاحتفالية، حيث تحدث إلى الجميع على متن الطائرة، كما أظهر الاتحاد الإسباني في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.وقال موراتا: "علينا أن نهنئ الأسطوري رودري على 50 مباراة مع المنتخب، نتمنى له جميعا أن يكون أفضل شهر في حياته لأنه سيعني أنه سيكون أفضل شهر في حياتنا أيضا".وشكر رودري الجميع قائلا: "أنتم عائلتي الثانية، 50 مباراة مع منتخب بلدي هي مصدر فخر، خاصة العودة للعب في بطولة أمم أوروبا. تبدو القمة عالية جدا ولكننا سنصعدها تدريجيا وسندركها بالتأكيد".موسيالا: لم أعد لاعبا عادياأعرب جمال موسيالا، نجم فريق بايرن ميونخ، عن فخره بتطوره السريع مع منتخب ألمانيا، قبل خوض غمار بطولة أوروبا، التي يستضيفها منتخب (الماكينات) على ملاعبه.ويستعد موسيالا (21 عاما)، لخوض بطولته الثالثة مع المنتخب الألماني.في أول ظهور له بالنسخة الماضية، والتي أقيمت قبل 3 سنوات، كان موسيالا بلغ للتو سن الرشد، لكنه لم يشارك بصورة أساسية مع الفريق.وأصبح موسيالا الآن لاعبا بارزا في تشكيلة يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، ومن المرجح أن يتواجد في القائمة الأساسية للفريق التي تخوض المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا المقبلة ضد منتخب اسكتلندا بعد غد.وصرح موسيالا قائلا: "لم أعد مجرد اللاعب الشاب العادي، لقد حدث الكثير في تلك السنوات الثلاث الأخيرة. لم أحصل على دقائق كثيرة في يورو 2021، لكن مجرد التواجد هناك كان شرفا عظيما".وأوضح: "ألعب كثيرا الآن. أشارك بانتظام في المباريات. أعتقد أنني اتخذت بالفعل الكثير من الخطوات الكبيرة للأمام وقمت بتحسين أدائي بشكل كبير".وفي المشاركة الأولى له بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، لعب موسيالا أساسيا في جميع مباريات المنتخب الألماني بدور المجموعات تحت قيادة مدرب الفريق السابق هانزي فليك، وكان عنصرا مهما، رغم عدم تسجيله أي هدف بالمونديال وخروج المنتخب مبكرا من الدور الأول للمسابقة.وأحرز موسيالا هدفين فقط في 29 مباراة دولية لعبها مع منتخب ألمانيا، لكنه يأمل في تحسين رصيده التهديفي خلال يورو 2024.وشدد موسيالا: "لدي المزيد من المسؤولية الآن، وهذا ما كنت أريده. كان هذا هو هدفي. وهذا يعني أيضا المزيد من الضغط. لكن هذا يأتي مع كوني اللاعب الذي أريد أن أكونه". -(وكالات)