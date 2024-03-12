واريورز يتجاوز سبيرز بدوري السلة الأميركي

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مدن - سجل جوناثان كومينجا 21 نقطة، وأضاف كلاي تومسون 20 نقطة، ليقودا فريق جولدن ستيت واريورز للفوز على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة (112-102) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري السلة الأميركي للمحترفين بكرة السلة.وسجل فيكتور ومبانياما، لاعب سبيرز الشاب، 27 نقطة و14 متابعة بعد غيابه عن المباراة الماضية للإصابة في كاحله. وأضاف ديفين فاسيل 17 نقطة، وكيلدون جونسون 16 نقطة لفريق سبيرز.في المقابل، سجل ترايس جاكسون ديفيز، لاعب فريق واريورز الشاب، 13 نقطة و10 متابعات.وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على شارلوت هورنيتس (114-97)، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز (117-111). كما فاز أيضا دالاس مافريكس على شيكاغو بولز (127-92)، ودنفر ناجيتس على تورنتو رابتورز (125-119)، وبوسطن سلتيكس على بورتلاند ترايل بليزرز (121-99).إلى ذلك، جرى تغريم الفرنسي رودي جوبيرت لاعب مينيسوتا تمبروولفز، من قبل رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بنحو 100 ألف دولار، بسبب انتقاده التحكيم والقيام بحركة غير لائقة.وجاء القرار ضد جوبيرت، بسبب سلوكه في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي في المباراة، التي خسرها فريقه ثالث المنطقة الغربية أمام كليفلاند كافالييرز بنتيجة (104-113) بعد التمديد.وقال جو دومارز نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، إن الغرامة ضد جوبيرت "تأخذ بعين الاعتبار تصرفات اللاعب السابقة التي تضر بالدوري الأميركي للمحترفين فيما يتعلق بانتقاد التحكيم علنا".واحتسب خطأ فني ضد جوبيرت، بعدما فرك أصابعه ببعضها مرات عدة، في إشارة إلى احتمالية تلقى الحكام، أموالا مقابل احتساب أخطاء ضده.وبعد احتساب الخطأ السادس ضده وطرده من المباراة، قام جوبيرت بالحركة ضد الحكم، ليحتسب الأخير خطأ فنيا، مما سمح لكافالييرز بمعادلة النتيجة والاحتكام إلى التمديد.وقال اللاعب الفرنسي "أقبل الغرامة لكنني أعتقد أنها تؤذي اللعبة"، مشيرا إلى أن ارتفاع المراهنة على المباريات، يضر بالمسابقة.وتابع "لقد كلفت فريقي، المباراة، لقد كانت حركة غير ناضجة، الجميع يرتكب الأخطاء لكن الأمر تكرر مرارا وكان محبطا".ووصف ميكاه نوري، الذي وقف بدلا من مدرب مينيسوتا المريض كريس فينش، حركة جوبيرت في لحظة حاسمة بأنها "غير مقبولة"، لافتا: "كان محبطا بالطبع، لكن يجب أن نكون أذكى من ذلك". (وكالات)