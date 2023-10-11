الأربعاء 11 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

واين روني مدرباً جديداً لبيرمنغهام

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واين روني
أعلن نادي بيرمنغهام الإنجليزي اليوم الأربعاء تعيين واين روني مدرباً جديداً للفريق بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف.
أعلن نادي بيرمنغهام الذي يلعب في دوري "تشامبيونشيب" الإنجليزي لكرة القدم (المستوى الثاني)، الأربعاء، تعيين نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق واين روني مدرباً له بعقد لثلاث سنوات ونصف.اضافة اعلان

وقال روني البالغ 37 عاماً "أنا مغتبط جداً للانضمام إلى بيرمنغهام في هذا الوقت المثير. من الواضح أنهم (مجلس الإدارة) يملكون مشروعاً ومصممون على تحقيق طموحاتهم للنادي. أتطلع قدما للبدء بعملي".
وسيضم الجهاز الفني لروني كل من الدوليين السابقين آشلي كول وزميله السابق في مانشستر يونايتد الآيرلندي جون أوشي.

وتخلى برمنغهام عن مدربه السابق جون يوستاس قبل أيام على الرغم من احتلاله المركز السادس حاليا في دوري "تشامبيونشيب".

وكان روني توصل إلى اتفاق مع نادي دي سي يونايتد الأميركي قبل أيام يقضي بإنهاء تعاونهما.
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