وداع مبكر لأبو السعود.. وسلة 3X3 تستهل مشوارها اليوم

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عمان-الغد- خرج لاعب المنتخب الوطني للملاكمة عبادة الكسبة، مبكرا من منافسات وزن تحت 63.5 كغم، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا في ميدنة هانغتشو الصينية.وتلقى الكسبة أمس الخسارة في دور الـ32، أمام الكازخستاني ييرتوجان زينولينوف (5-0).من جهتها، خسرت لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة سيلينا الحسنات أمام اللاعبة الهندية بريتي، في ثمن نهائي منافسات وزن تحت 54 كغم.واستهل المنتخب الوطني للمبارزة أمس، مشاركته في الدورة، حيث ودعت شهد الكلوب، المنافسات من ثمن النهائي، في سلاح الإيبيه وذلك بعد خسارتها أمام اليابانية سيرا سونغ بنتيجة 8-15.وكانت الكلوب، قد حققت الفوز في مباراتين بالدور التمهيدي على كل من لاعبة منتخب منغوليا، باتسايخان أمارزايا، بنتيجة 5-2 وعلى الفلبينية جوليانا غوميز بالنتيجة ذاتها، مقابل 3 خسائر أمام لاعبات كازاخستان وهونغ كونغ والصين. وفي دور الـ32 تمكنت الكلوب من تحقيق الفوز على اللاعبة الفلبينية دينوي آيفي كلير بنتيجة 15-13.من جانبها ودعت اللاعبة دينا المنسي منافسات ذات السلاح من دور الـ32 بعد خسارتها أمام اللاعبة اليابانية نوزومي ساتو.وكانت المنسي قد حققت الفوز في الدور التمهيدي بمباراتين على كل من التايلاندية باتشارابورن بنتيجة 5-2 والإماراتية زينت الحوسني بنتيجة 3-2 مقابل 3 خسائر أمام لاعبات منتخبات سنغافورة والصين وأوزبكستان.ويستكمل المنتخب الوطني مشاركته اليوم، حيث ستخوض رؤى المجالي منافسات سلاح الفلوريه وعبدالله الطحلة وأسامة المصري منافسات سلاح السابر.أبو السعود يخفق في الجمبازمن ناحية ثانية، أخفق لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، في التأهل إلى نهائيات جهاز حصان المقابض ضمن منافسات الجمباز الفني.وخاض أبو السعود تصفيات جهاز حصان المقابض أمس، حيث حل في المركز السابع عشر بعدما نال علامة 12.766.إلى ذلك، يفتتح المنتخب الوطني لكرة السلة 3x3 للرجال والسيدات اليوم الإثنين، مشاركته في الدورة.وسيلتقي منتخب الرجال مع المنتخب الفلبيني ضمن مباريات المجموعة الأولى والتي تضم كذلك منتخبات منغوليا والصين تايبيه وهونغ كونغ. كما سيلتقي كذلك منتخب السيدات مع المنتخب الفلبيني لحساب مباريات المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبي هونغ ومنغوليا. ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً إلى الدور ربع النهائي فيما ينتقل صاحبا المركزين الثاني والثالث للملحق التأهيلي إلى ربع النهائي. ويتكون المنتخب الوطني لكرة السلة المشارك في هانغتشو من المدرب هيثم طليب واللاعبين عاكف الشياب ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وعلي كنعان واللاعبات ذكرى شحادة وماسا النوباني وجانسيت يالتشن وماريا وهاب.