الأحد 14 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وداع مبكر لشلباية من تصفيات بطولة برشلونة للتنس

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان- ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية بطولة برشلونة للتنس ذات الـ 500 نقطة من الأدوار التمهيدية الأولى، بعد خسارته أمس من الصيني شانج جونتشنج بمجموعتين دون رد، في البطولة التي تقام على الملاعب الترابية حتى 21 نيسان (ابريل) الحالي.اضافة اعلان
وفقد شلباية البوصلة منذ بداية المواجهة بعد تأخره بالمجموعة الأولى بنتيجة 2-6، قبل أن يواصل الصيني جونتشنج المصنف 115 عالميا حضوره المميز في المواجهة ويحسم اللقاء لصالحه بالفوز بنتيجة 6-1، ليبلغ الدور الثاني من التصفيات.
ويحتل شلباية حاليا المركز 233 عالميا بحسب التصنيف الدولي الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب، حيث تراجع بشكل ملحوظ في الفترات الماضية، بعد وصوله سابقا للمركز 181 عالميا بداية شهر شباط (فبراير) الماضي كأفضل تصنيف له.
ويشارك في بطولة برشلونة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، أبرزهم الإسباني كارلوس ألكاراز (المصنف 3 عالميا) وحامل لقب النسختين الأخيرتين، إلى جانب مواطنه الأسطورة رافايل نادال حامل الرقم القياسي بعدد ألقاب البطولة بواقع 12 مرة.
كما سيشارك الروسي أندريه روبليف (المصنف 6 عالميا)، النرويجي كاسبر رود (المصنف 10 عالميا)، الأسترالي أليكس دي ميناور (المصنف 11 عالميا)، اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس (المصنف 12 عالميا)، الفرنسي أوجو هومبرت (المصنف 15 عالميا)، الروسي كارين خاشانوف (المصنف 17 عالميا). 
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 2 مليون و938 ألفا و695 دولارا، إذ يحصل الفائز بالبطولة على 500 نقطة، إضافة إلى مبلغ مادي قيمته 448 ألفا و390 دولارا، فيما يظفر الوصيف على 330 نقطة ومبلغ مادي يصل إلى 260 ألفا و475 دولارا، علما بأن اللاعب الذي يصل الجدول الرئيسي يحصل على 25 نقطة و20 ألفا و350 دولارا.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، آخرها بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، وودع على يد الإسباني ألبيرت راموس فينولاس بدور الـ 32، كما شارك أيضا بكل من تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.
وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ 125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
وكان شلباية البالغ من العمر 20 عاما قد زار الأسبوع الماضي خلال خوضه بطولة مدريد، مقر تدريبات نادي ريال مدريد لكرة القدم، والتقى بأبرز نجوم الفريق، والتقط معهم صورا تذكارية، ومن أبرزهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والألماني توني كروس، والإنجليزي جود بيلينجهام، وحارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا.
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