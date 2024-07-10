 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وداع مبكر لشلباية من "كونكورد أياسي" المفتوحة للتنس

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
عمان- ودع لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية منافسات بطولة كونكورد أياسي المفتوحة ذات الـ100 نقطة، من الدور الثاني من الجدول الرئيسي للبطولة التي تقام في رومانيا على الملاعب الترابية حتى الأحد المقبل.اضافة اعلان
وخسر شلباية أمس، على يد اللاعب البوليفي هوجو ديلين (المصنف 171 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 4-6 للمجموعتين، ليغادر البطولة من دور ثمن النهائي (دور الـ16)، رغم فرصه الكثيرة قبل المشاركة فيها بالوصول لأدوار متقدمة.
وكان شلباية البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 223 عالميا، فاز في مواجهته الأولى بالمسابقة ضمن دور الـ32، والذي جاء على حساب الروماني سبيستيان جيما (المصنف 543 عالميا)، بمجموعتين دون رد بواقع 6-0 و7-6.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 120 ألف و950 يورو، ويحصل الفائز بالبطولة على 100 نقطة، إضافة إلى مبلغ مالي قيمته 16 ألف و550 دولارا، فيما يظفر الوصيف بـ50 نقطة و9 آلاف و705 دولارات، فيما حصل اللاعب الأردني بعد بلوغه ثمن النهائي على 7 نقاط و1960 دولارا.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية بالتصنيف العالمي، ومنهم: الأرجنتيني كاميلو أجو كارابيلي (المصنف 100 عالميا)، الأرجنتيني خوان مانويل كيروندولو (المصنف 139 عالميا)، الفرنسي إنزو كواكود (المصنف 195 عالميا)، الفرنسي فالتين روير (المصنف 204 عالميا)، الأرجنتيني خوان بابلو فيكوفيتش (المصنف 219 عالميا)، والكازخي ديمتري بوبكو (المصنف 222 عالميا).
ويملك شلباية فرصة كبيرة في التقدم بمنافسات زوجي "كونكورد أياسي"، حيث سيبدأ برفقة زميله أدولفو فاييخو من الباراجوي من ثمن النهائي، بملاقاة الثنائي الهندي أرجون كادي وأنيرود شاندرايسيكار اليوم.
وشارك شلباية في العديد من البطولات خلال العام الحالي، وهي: كارلسروه الألمانية، تصفيات مايوركا، تشالنجر تايلر، ليتل روك المفتوحة، تصفيات جنيف، تصفيات مدريد للأساتذة، تصفيات بطولة برشلونة، بطولة مدريد تشالنجر الإسبانية، تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية، المنامة تشالنجر، سيكشفهيرفار تشالنجر المجرية، جيرونا تشالنجر الإسبانية، ومراكش المغربية.
وحصل على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون.
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