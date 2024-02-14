الأربعاء 14 شباط 2024
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وزير الاتصال الحكومي يبارك فوز الفحيص بسلة الشارقة

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وزير الاتصال الحكومي يبارك فوز الفحيص بسلة الشارقة

عمان - الغد - بارك وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، فوز فريق نادي شباب الفحيص بلقب بطولة كرة السلة في النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي اختتمت مؤخرا في إمارة الشارقة.اضافة اعلان
وقال المبيضين في مدونة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "إنجاز جديد للرياضة الأردنية سطره فريق شباب الفحيص لكرة السلة بعد الحفاظ على لقبه بطلا لدورة الألعاب السابعة للأندية العربية للسيدات، والتي أقيمت في إمارة الشارقة للمرة الثانية في تاريخه".
وكان شباب الفحيص قد أحرز اللقب بفوزه على فريق الثورة السوري بنتيجة (72-50)، في الدور النهائي الذي وصله "السماوي" بسجل خال من الهزائم بعد تحقيقه 6 انتصارات في الدور التمهيدي، في إنجاز غير مسبوق.
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