وزير الشباب والرياضة القطري يزور بعثة "النشامى"

الدوحة- وفد اتحاد الإعلام الرياضي

زار وزير الشباب والرياضة القطري حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني اليوم الأربعاء، مقر إقامة المنتخب الوطني في لوسيل. اضافة اعلان



وكان في استقبال وزير الشباب والرياضة كل من نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، والأمين العام للاتحاد سمر نصار، ونائب الأمين العام فليح الدعجة.



وشهدت الجلسة الحديث عن أداء المنتخب الوطني ونتيجته في المباراة الأولى أمام ماليزيا، والفوز برباعية نظيفة، إضافة للحديث عن قطر واستضافتها المميزة لكأس آسيا.



وكان حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني قد شغل منصب رئيس الاتحاد القطري خلال سنوات طويلة ماضية.