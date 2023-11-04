السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وصول الوفود المشاركة في "كأس الرئيس" للتايكواندو

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من عملية إحماء المنتخب الوطني للتايكواندو خلال تدريبات أمس -(من المصدر)
عمان - يبدأ اليوم وصول المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو (عيار نجمتين)، التي يستضيفها اتحاد اللعبة ابتداء من يوم الخميس المقبل، من خلال منتخب الصين تايبيه.اضافة اعلان
وسيصل يوم غد، رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القاري، قادمين من باكستان بعد متابعتهم لبطولة باكستان الدولية (عيار نجمتين).
وسيسكتمل وصول بقية المنتخبات على مدار الأيام المقبلة، علما بأن 34 دولة أعلنت مشاركتها في البطولة عبر المنتخبات أو الأندية، وهذه الدول هي: الأردن وأذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسورية وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان وكازاخستان واليمن والإمارات والبحرين وألمانيا وعُمان والبرازيل والولايات المتحدة وليسوتو والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.
وسينخرط منتخب الصين تايبيه في التدريبات المشتركة مع  المنتخب الوطني والمنتخب الأذري استعدادا لبطولة كأس الرئيس التي تعد محطة مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين فرصة تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ومساندة النقاط التصنيفية للجولة الأخيرة المتبقية من سلسلة الجائزة الكبرى، التي ستقام في مدينة مانشستر الشهر المقبل.
وبات المنتخب الوطني للكبار جاهزا لخوض المنافسات حيث شكلت البطولات الأخيرة التي شارك فيها محطات احتكاك جيدة للاعبين، ويمثل المنتخب الوطني في بطولة كأس الرئيس كل من: جوليانا الصادق، ونتالي الحميدي وصالح الشرباتي، وأنس الصادق، وزيد مصطفى، وزيد الحلواني، ويزن يوسف، وفهد عمار، ومحمود الطرايرة. 
كما يضم المنتخب الوطني للناشئين نخبة من اللاعبين الواعدين الذين سيحدثون فارقا في منافسات البطولة وهم: لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتايكواندو فارس العساف لـ"الغد": "صعدنا من تحضيرات اللاعبين عبر مشاركتهم في بطولات عالمية وآسيوية، وأدخلناهم في معسكرات تدريبية داخلية وخارجية، ومنذ أسابيع يخضع المنتخب الوطني لمعسكر تدريبي مع نظيره الأذري والذي يضم عددا من أقوى لاعبي العالم، ومثل هذه المعسكرات التدريبية تعود بالفائدة على  المنتخب الوطني".
وأضاف: "المعسكر التدريبي المغلق الذي أقيم في الصين، عاد بالفائدة على لاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق البطولة الآسيوية والجولة الثالثة ‏من سلسلة الجائزة ‏‏الكبرى ‏‏(عيار 6 نجمات)، وهدفنا أن ينال أكبر عدد من اللاعبين 20 نقطة في بطولة كأس الرئيس و100 نقطة في جائزة مانشستر".
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