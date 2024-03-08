وفاة مشجع “رمثاوي” تلقي بظلالها على فوز الحسين إربد في “ديربي الشمال”

مهند جويلس

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عمان - ألقت وفاة مشجع لفريق الرمثا، بظلالها على الفوز الكبير الذي حققه الحسين إربد (5-0)، في مباراة الفريقين أمس على ستاد الحسن في مدينة إربد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.وشهدت المباراة وفاة مشجع فريق الرمثا أشرف أبو يارا بعد نقله للمستشفى إثر سقوطه على المدرجات، ووقف لاعبو الفريقين والأجهزة الفنية والإدارية دقيقة صمت لدى علمهم بالنبأ عند الدقيقة 73 من زمن المباراة.لكن المباراة لم تكتمل وانتهت بصافرة الحكم في الدقيقة 78، مع اعتماد النتيجة في تلك اللحظة، بسبب إصابة عدد من لاعبي الرمثا وخروجهم من الملعب، مع استنفاد فريقهم للتبديلات.واقترب الحسين بهذا الفوز من نيل لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن وصل للنقطة 40 وبفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه مؤقتا.وانفرد لاعب الحسين إربد محمود مرضي بصدارة هدافي دوري المحترفين بعد تسجيله ثنائية في مرمى الرمثا، وفك الشراكة مع لاعبي الوحدات سيدريك هنري ومهند أبو طه، بوصوله للهدف الثامن.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس رابع مباريات الجولة، والتي جمعت فريقي شباب العقبة والجليل على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.مثل الرمثا: عبد الله الشقران، المعتصم بالله الزعبي، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، أحمد المغربي، إبراهيم الخب، أحمد السلمان، مجد الزعبي (هاشم الخالدي)، بشار الذيابات، علي العزايزة (مؤمن الساكت) والهادي سالم (عمر أبو عاقولة).المدير الفني: وسيم البزور.الحسين إربد: عبد الله الزعبي، مصطفى كمال، سعد الروسان، عبد الله نصيب “ديارا” (سليم عبيد)، أدهم القرشي، رجائي عايد، عبد الجليل أجاغون، منذر أبو عمارة (سيف الدين درويش)، مصعب اللحام، محمود مرضي (مجدي عطار) وعبد العزيز نداي (حمزة الدردور).المدير الفني: جمال محمودالحكام: حكم الساحة محمد مفيد، المساعد الأول محمد الخلف، المساعد الثاني حمزة سعادة، والحكم الرابع وسيم الطبيشات.الإنذارات: بطاقة حمراء لأحمد المغربي (الرمثا) وإنذار لعبد الله نصيب “ديارا” (الحسين).- تبادل لاعبو الحسين إربد الكرة بصورة أنيقة قبل أن تعود بالخطأ من لاعب الرمثا المعتصم بالله الزعبي أمام محمود مرضي الذي سددها من اللمسة الأولى مرت بين يدي حارس الرمثا (5).- وضع لاعب الحسين إربد مصعب اللحام زميله المهاجم عبد العزيز نداي بمواجهة المرمى، بعد تمريرة ذكية كسر بها خط الدفاع “الرمثاوي”، ليضعها السنغالي بدقة على يمين الحارس (8).- مرر لاعب الحسين إربد مصعب اللحام كرة لزميله محمود مرضي، الذي تسلمها أمام المرمى ووضعها بإتقان على يسار حارس مرمى الرمثا (45+2).- رفع لاعب الحسين إربد مصطفى كمال كرة من الميسرة، قابلها زميله عبد العزيز نداي بكرة خلفية استقرت على يمين حارس المرمى (61).- أرسل لاعب الحسين إربد كرة طولية جاءت على رأس البديل سيف الدين درويش الذي حولها ببراعة في المرمى (68).من ناحية ثانية، تقام اليوم آخر مواجهتين لحساب الجولة الرابعة عشرة، قبل أن يتوقف الدوري حتى نهاية الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا ومواجهة باكستان ذهابا وإيابا، إضافة لمشاركة منتخب تحت 23 عاما ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بالسعودية.ويستقبل الوحدات على ستاد عمان الدولي نظيره مغير السرحان عند الساعة الخامسة مساء، في مواجهة يتطلع من خلالها الوحدات إلى تشديد الخناق على الفيصلي صاحب المركز الثاني، والإبقاء على بصيص أمل المنافسة على لقب الدوري.ويملك الوحدات 28 نقطة في رصيده بعد بداية غير مبشرة في مرحلة الإياب، حيث يعلم المدير الفني أمجد أبو طعيمة أنه لا بديل عن الفوز في مواجهة اليوم من أجل إعادة الفريق للطريق الصحيح، معتمدا على أبرز نجوم الفريق مثل سيدريك هنري، أنس العوضات، مهند أبو طه ومحمد أبو زريق “شرارة”.ويأمل مغير السرحان صاحب المركز السابع وبرصيده 14 نقطة، تسجيل أول نتيجة إيجابية في تاريخه أمام الوحدات بدوري المحترفين، إذ يعتمد مدرب الفريق خالد الدبوبي على عدد من اللاعبين المؤثرين ومنهم سامر خانكان، قصي طنوس، مجاهد الزواهرة.وفي آخر مباريات الجولة، يحتضن ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء موقعة معان (14 نقطة) والفيصلي (30 نقطة) عند الساعة السابعة والنصف مساء.ويتطلع الفيصلي بقيادة المدرب أحمد هايل، إلى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بعد الصفقات المميزة التي أبرمها الفريق مؤخرا، من خلال اعتماده على كوكبة من النجوم المميزة ومنهم عارف الحاج، رونالد وانجا، بكر كلبونة ويوسف أبو جلبوش “صيصا”.بدوره، يأمل معان في استعادة توازنه قليلا بعد إخفاقات مستمرة منذ نهاية مرحلة الذهاب، إذ يسعى المدرب مهند المحارمة لتحقيق مفاجأة قبل فترة التوقف المقبلة، حيث يبرز في صفوف الفريق كل من إبراهيم الرواد، حسين عبيدات، عبد الملك مفتاحي وضرار بن سعد الله.