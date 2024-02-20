الثلاثاء 20 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفاة مفاجئة لصاحب هدف الحسم لألمانيا بمونديال 1990

AP24051322849346
بريمه (أسفل زملائه) يحتفل بهدف الانتصار على الأرجنتين
توفي أندرياس بريمه، الذي سجل هدف فوز ألمانيا في نهائي كأس العالم 1990، عن عمر يناهز 63 عاما إثر أزمة قلبية، حسبما أكدت زوجته سوزان شيفر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء نيابة عن الأسرة.اضافة اعلان

وجاء في بيان شيفر: بحزن عميق أعلن نيابة عن العائلة أن زوجي أندرياس بريمه توفي فجأة وبشكل غير متوقع بين عشية وضحاها بعد سكتة قلبية. نطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت العصيب والامتناع عن طرح الأسئلة.

وخاض بريمه 86 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وأحرز هدف تتويج الفريق بكأس العالم للمرة الثالثة قبل 34 عاما من ركلة جزاء خلال الفوز 1 - صفر على الأرجنتين، بقيادة نجمها الأسطوري دييغو مارادونا، في المباراة النهائية لمونديال 1990، التي أقيمت بالملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما.

وشارك بريمه، المولود في هامبورغ، في ثلاث نسخ لكأس العالم، وخسر نهائي 1986 في مكسيكو سيتي أمام الأرجنتين.

وقضى بريمه أفضل فتراته مع الساحرة المستديرة كلاعب مع فريق إنتر ميلان، الذي توج معه بالدوري الإيطالي عام 1989 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1991، كما فاز بلقب الدوري الألماني مع ناديي بايرن ميونخ وكايزرسلاوترن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبا المنتخب الوطني للتايكواندو الحلواني وابو الرب-(من المصدر)

الأردن ثالثا في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

منذ21 ساعة
Untitled

الأسترالي بوبيرين يقصي شلباية من بطولة قطر المفتوحة للتنس

منذ22 ساعة
Untitled

"النشميات" يتخطى السعودية بافتتاح غرب آسيا

منذ22 ساعة
4de5e449-a7b8-4dde-af1a-2fd003b3e8fc_16x9_1200x676

ثنائي باير ليفركوزن على رادار ليفربول

19 شباط 2024
428603342_718650043726941_3934472843802638151_n

الوحدات يصدر بيانا حول القرارات التحكيمية

18 شباط 2024
1708247729338393900

ملعب بمواصفات عالمية.. هدف جديد لمنظومة الكرة الأردنية

18 شباط 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

اعتياد الحرب أسوأ من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

مدرسة الحيوان

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

نتائج الشركات في 2023

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستدارة في التصريحات

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ليحفظ كل صادق وطنه

سميح المعايطة |اليوم

خيارنا الوحيد ومنظومة إجراءات فورية (1 - 6)

د.خليف الخوالدة |اليوم

رفح.. ومجزرة كبرى

زيدون الحديد |اليوم

في غزة حرب بين الحقد والحق

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات | منذ23 ساعة
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
1708167589756886000

لماذا قد تتغير سياسة تركيا تجاه سورية؟

ترجمات |17 شباط 2024
بلينكن بحث مع غالانت

‏المسؤولون الأميركيون يعترفون بالفشل الأخلاقي في غزة.. ولكن هل سيفعلون شيئا؟‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

العالم وغزة

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy

جولة جلالة الملك الخارجية 16 شباط 2024

14 copy

الوقت 15 شباط 2024

الوقت

رفح 14 شباط 2024

hajjaj copy
 
 