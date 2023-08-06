وفد "منتخبات الطاولة" يحظى باستقبال كبير لدى عودته إلى عمان

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عمان - حظي وفد المنتخب الوطني لكرة الطاولة باستقبال كبير، عند وصوله أمس مطار الملكة علياء الدولي، بعد أن شارك في البطولة العربية، التي أقيمت في مدينة السليمانية العراقية، وشهدت مشاركة واسعة من منتخبات الدول العربية.واحتشد عدد كبير من أسرة اللعبة وأهالي اللاعبين، في مقدمتهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.وعبر رئيس الاتحاد طارق الزعبي، عن سروره بالإنجاز الكبير الذي حققته المنتخبات الوطنية، والتي اكدت التطور الكبير الذي وصلت إليه اللعبة في الأردن، مؤكدا أن هذا الإنجاز عزز من دافع الاتحاد لمواصلة تقديم الدعم الكامل والرعاية الدائمة للمنتخبات الوطنية كافة، خصوصا في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد مشاركات ذات أهمية كبيرة.ويذكر أن المنتخب الوطني، قد فاز بالميدالية الذهبية لمسابقة فرق الرجال، في الوقت الذي وصلت فيه الحصيلة النهائية للمسابقات التي شاركت فيها المنتخبات الوطنية إلى 11 ميدالية، هي إلى جانب الميدالية الذهبية لفرق الرجال، الميدالية الفضية لفردي الرجال من خلال اللاعب زياد عزيز، وفاز أيضا لاعب المنتخب الوطني زيد أبو يمن بالميدالية البرونزية للمسابقة ذاتها، وفاز ثنائي المنتخب الوطني زياد عزيز وريناد الحسني بالميدالية البرونزية لمسابقة الزوجي المختلط، وفاز ثنائي المنتخب الوطني ريناد الحسني وزينة صدقة بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشابات، كما فاز ثنائي المنتخب الوطني ايلين ذريوات وغلا ذريوات بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي الشبلات، وفاز ثنائي المنتخب الوطني راكان الزعبي ومراد الحسني بالميدالية البرونزية لمسابقة زوجي البراعم.وحصل المنتخب الوطني والمكون من اللاعبات: زينة صدقة وميرا هاشم وريناد الحسني على الميدالية البرونزية لفريق الشابات، وحصلت اللاعبة ايلين الذريوات على الميدالية الرونزية لفردي البرعمات، وحصل المنتخب الوطني والمكون من: هاشم الهباهبة وعيسى الشماع ومؤمن الجعافرة على الميدالية البرونزية لفرق الناشئين، وحصلت اللاعبة ريناد الحسني على الميدالية البرونزية لفرق الشابات.وأشرف على المنتخبات الوطنية في البطولة المدير الفني المصري عمرو رضا، ومساعده المدرب الوطني محمد العقيلي.