الأحد 11 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وفد من السفارة اليابانية يشيد بتطور "الكراتيه الأردنية"

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وفد السفارة اليابانية يلتقي يتوسط لاعبي المنتخبات الوطني للكراتيه-( من المصدر)
عمان-الغد- استقبلت رئيسة اتحاد الكراتيه منار شعث وفدا من السفارة اليابانية في عمان ممثلا بالملحق الثقافي ميكا يامادا وسارة فاروقة مسؤولة الشؤون الثقافية، وبحضور د. يوسف خير أمين السر،  ود. إياد الملاح الناطق الإعلامي، وتم بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الاتحاد والسفارة.اضافة اعلان
وقام وفد السفارة اليابانية بالإطلاع على تدريبات المنتخبات الوطنية في صالة الأمير راشد، والتقوا باللاعبين والجهازين الفني والإداري بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم، وقد أشادت الملحق الثقافي للسفارة اليابانية ميكا يامادا بالإنجازات التي تشهدها الكراتيه الأردنية والتطور الملحوظ للعبة، مؤكدة حرص السفارة اليابانية على إدامة التعاون المستقبلي بين الطرفين.
وقالت رئيس اتحاد الكراتيه منار شعث: " كان اللقاء مثمرا مع وفد السفارة اليابانية وقدمت شرحا عن نشأة الكراتيه في الأردن والإنجازات التي تحققت على الصعيدين العربي والدولي العام الماضي والطموحات المستقبلية للاتحاد، وتمت مناقشة أجندة الاتحاد للعام الحالي، والخطة الاستراتيجية وأهداف السنة الحالية وكيفية التطوير كما طلب وفد السفارة اليابانية، عمل شراكة استراتجية مع اتحاد الكراتيه، وتم الحديث عن نوعية الدعم المطلوب". من جهة أخرى، اختتمت أول من أمس بطولة المملكة للكراتيه والتي أقيمت في صالة الأمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس بمدينة الحسين للشباب بمشاركة 186 لاعبة ولاعبا مثلوا 23 مركزا وناديا من مختلف محافظات المملكة، وضمن فئات الشباب والشابات وتحت 21 سنة للذكور والإناث وفئة السيدات والرجال وفئة الرواد للأوزان كافة.
وتشمل روزنامة اتحاد الكراتيه 4 بطولات، سيحصل فيها اللاعبون على نقاط في التصنيف المحلي وهو ما يؤهل أصحاب المراكز الأولى إلى دخول المنتخبات الوطنية.
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