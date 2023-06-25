الأحد 25 حزيران 2023
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وكيل أعمال حكيمي يهاجم والدة مبابي

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"الأصدقاء" مبابي وحكيمي
هاجم الأرجنتيني أليخاندرو كامانيو، وكيل أعمال المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، الجزائرية فايزة العماري والدة كيليان مبابي، خلال مقابلة خاصة مع يومية "آس" الإسبانية.اضافة اعلان

ويرتبط حكيمي (24 عاما) مع مبابي بعلاقة صداقة قوية، فهما زميلان منذ سنوات في فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، لكن يبدو أن هناك أمورا تحدث في الخفاء قد تعكر صفو الصداقة، حسب تصريحات كامانيو.

ما القصة؟

مؤخرا، أنشأت فايزة العماري شركة وكالة أعمال وأصبحت وكيل أعمال ابنها مبابي، وقال كامانيو إنها تحاول جذب حكيمي إلى شركتها، مستغلة صداقة نجلها مع النجم المغربي، وهو أمر وصفه وكيل الأعمال الأرجنتيني "عدم احترام للمهنة".

وأضاف كامانيو: "أشرف جزء من شركتنا وهو مقتنع بالمشروع.. كونك والدة لاعب كرة قدم لا يكفي ولا يعني أنكِ تحظين بمؤهلات وكيل الأعمال، إنها تستغل كونها والدة لاعب رائد في اللعبة لتتدخل في السوق".

وأضاف كامانيو: "علاقة أشرف ومبابي قوية ونحن نعلم ذلك ونحترمه، لكن في نفس الوقت بيئة مبابي تعج بالتسريبات، شركة السيدة العماري لا تمتلك لاعبين سوى نجلها، إنها شركة ناشئة تفتقر إلى الخبرات، إنها مجرد علاقة بين ابن ووالدته".

واختتم أليخاندرو كامانيو حديثه بهذا الصدد، قائلا: "بالنسبة إلينا هي والدة اللاعب فقط، لا نضعها في الاعتبار كوكيلة أعمال منافسة.. ومع ذلك نتمنى لها التوفيق والتعامل مع أفضل اللاعبين كونها لا تمتلك سوى مبابي فقط في شركتها، وأيضا أطالب باحترام المهنة".
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