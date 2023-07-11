وليد العسود.. معد "طائرة" الزمن الجميل ومهندس "رباعية" شباب الحسين

مصطفى بالو

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عمان – يبقى لطعم الإنجاز مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعيقات والصعوبات للوصول إلى الهدف، في بداية تستحق تسميتها، "من الصفر"، ليخرج أصحابها من رحم المعاناة إلى عالم النجومية.زاوية "من الصفر"، تقف في جديد محطاتها، عند المدير الفني الحالي لـ"طائرة" شباب الحسين وليد العسود، أحد نجوم الزمن الجميل للطائرة الأردنية في صفوف الشباب والمنتخب الوطني، والذي واصل إبداعاته بعد تميزه في صناعة الألعاب كمعد، ليصبح "مهندس" إنجازات شباب الحسين غير المسبوقة للموسم الحالي كمدرب، حيث قاد الفريق إلى ألقاب كأس السوبر وكأس الأردن والدوري والبطولة الشاطئية، إضافة إلى تقديم شباب الحسين تحت إدارته الفنية لأداء لافت في في بطولة أندية غرب آسيا في عمان.عشق أبدييجد العسود في كرة الطائرة أسلوب حياة، باعتبارها عشقه وشغفه منذ الطفولة، شارحا: "بدأت علاقتي بالكرة الطائرة في مدارس وكالة الغوث منذ نعومة أظفاري، في الوقت الذي كان فيه شقيقي الكبير رائد العسود، يلعب لشباب الحسين، إلى جانب تميزي في الفرق المدرسية، فكان شباب الحسين يفتح لي أبوابه، للالتحاق بكتيبة النجوم، وأنا ابن "14" ربيعا العام 1975".وأضاف العسود: "التحقت بفريق شباب الحسين الأول في العام 1978، ولعبت في تشكيلته رسميا في العام التالي، ودافعت عن ألوانه حتى العام 2000، عندما كانت الطائرة الأردنية في أوجها، واعتبرت اللعبة الشعبية الثانية بعد كرة القدم، وكانت تتفوق عليها من حيث الجماهيرية، سواء على الملاعب الإسفلتية المكشوفة، أو في صالة قصر الرياضة، وأتذكر أنه في إحدى المباريات الحاسمة على اللقب، مع منافسنا التقليدي الوحدات، امتلأت الصالة بالجماهير الذي وصلت إلى دكة احتياط الفريقين، وكانت الجماهير خارج الصالة ضعف المتواجدة فيها".وزاد العسود: "زاملت نجوم الزمن الجميل وأفضل تشكيلات شباب الحسين، وأعتذر إن خانتني الذاكرة في تسميتهم كلهم، كانت تلك التشكيلة تضم إلى جانبي النجوم: إسماعيل توفيق، إياد توفيق، الراحل إبراهيم فيليب، محمود الناجي، حسن حسونة، جبر العوضي، رائد العسود، شريف عبدالله، رامي البجاوي، منير كلزون، فواز زهران، وكانت أيضا النجوم تعج في صفوف الأندية بمختلف المراكز، وانحصرت المنافسة بين شباب الحسين والوحدات والعودة والكرمل والبقعة، ومنها كانت تتشكل صفوف المنتخبات الوطنية".وحول الألقاب التي ظفر بها مع شباب الحسين لاعبا، أجاب العسود: "لعبت في صفوف شباب الحسين ضاربا ومعدا، ولي حكاية مع هذا المركز الذي شغلته منذ العام 1983، بإصرار المدرب الراحل محمد جرار، في مباراة نهائي كأس الأردن أمام البقعة والتي انتهت لصالحنا 3-0، ومنها كانت انطلاقتي وتثبيتي في مركز المعد، وشاركت شباب الحسين التتويج بألقاب الدوري 10 مرات للأعوام 79، 84 ، 89، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 99، ومثلها ألقاب كأس السوبر، وكأس الأردن ودرع اتحاد الكرة الطائرة، وكان ما يميز تلك الألقاب فرحة الجماهير الغفيرة، التي كانت تزفنا "زفة الأبطال"، إلى مقر النادي في مخيم الحسين، وتشاركنا الأفراح حتى الصباح".وأوضح العسود، أنه شارك فريق شباب الحسين في العديد من البطولات العربية، قائلا: "خضنا في شباب الحسين غمار المنافسة في بطولة الأندية العربية الأعوام (84، 85، 93، 94، و95)، وكانت أفضل مشاركاتنا في البطولة العربية بالقاهرة العام 1993، والتي وقفنا فيها بالمركز الخامس، واخترت فيها أفضل معد بالبطولة، وشاركت منتخب عرب آسيا ضد منتخب عرب أفريقيا إلى جانب زميلي إسماعيل توفيق والراحل إبراهيم فيليب".وعن أجمل المباريات التي لعبها في صفوف شباب الحسين، رد العسود: "جمالية المباريات المحلية لا تحصر من موسم إلى آخر، وبالتأكيد أجملها أمام منافسنا العتيد الوحدات، لكن أبرز المباريات التي لعبتها على المستوى العربي، كانت أمام كاظمة الكويتي في بطولة الأندية العربية العام 1993، وفزنا فيها بنتيجة 3-2، بعد أشواط مثيرة، وكذلك أمام الأهلي البحريني في لبنان العام 1994، وفزنا بنتيجة 3-1، وهناك مدربون أثروا تجربتي لاعبا في صفوف شباب الحسين والمنتخب الوطني، ولا سيما الراحل محمد جرار، معروف شطارة، محمود الحديدي والصيني ليو".رحلة وطنيةيؤكد العسود، أن رحلة إبداع أي لاعب، يتوجها بنيل شرف تمثيل المنتخبات الوطنية، موضحا: "كان لي شرف الدفاع عن ألوان الوطن منذ مقتبل العمر، ومثلت منتخب الناشئين بقيادة المدرب د. محمود الحديدي بالعام 1980، وسرعان ما التحقت بصفوف منتخب الرجال، والذي قضيت فيه أجمل سنوات عمري خلال الفترة من العام 1981 إلى العام 2000، ولم أغادرتشكيلاته الأساسية، ومثلت أيضا المنتخب العسكري، تحت قيادة الصيني ليو، وكانت تشكيلته تضم 6 لاعبين من شباب الحسين ومثلهم من الوحدات، واشتهرنا وقتها بتكتيك "الكروسات" بين المعد والضاربين، والذي انتقل تباعا إلى أسلوب لعب الأندية في أجواء تنافسية مثيرة".وتابع: لعبت في صفوف المنتخب الوطني إلى جانب النجوم إبراهيم العبسي، محمود صقر، نظمي عابد، ناصر راغب، إبراهيم فيليب، عصام جمعة، أحمد المصري، زيد علاوي، ماجد سنان، وكانت أجمل المباريات التي لعبتها في صفوف المنتخب الوطني أمام تايلاند في العام 1992".اعتزلت وعدتووقف العسود عند محطة مهمة، لبى فيها نداء الواجب الوطني، مفسرا: "اعتزلت الكرة الطائرة بالعام 1997، لكن عدت عن قرار اعتزالي تلبية لنداء الواجب الوطني، وتمثيلا للمنتخب في منافسات الدورة العربية التي أقيمت في عمان العام 1999، وكانت التعليمات وقتها تمنع عودة اللاعب المعتزل إلى صفوف الاندية والمنتخبات الوطنية، إلا أنني حصلت على قرار استثنائي من وزارة الشباب واللجنة الأولمبية وقتها".رحلة التدريبوتناول العسود حكايته مع التدريب قائلا: "دفعني حبي للكرة الطائرة إلى البقاء في صالاتها وميدان منافساتها، واخترت التوجه إلى التدريب بعد العام 2000، وخضعت إلى دورة التدريب ستييج 1 وستيج 2 من قبل الاتحاد الدولي للعبة واجتزتهما بنجاح، وخضت العديد من الدورات العربية والقارية والدولية في مجال التدريب، كلها ساهمت في صقل شخصيتي كمدرب متخصص في اللعبة".وواصل العسود: "توليت الإدارة الفنية لنادي الأم شباب الحسين بدءا من العام 2007، وقدته كذلك في بطولة الأندية العربية في العامين 2015 و2016، وكذلك توليت الإشراف عليه في بطولة أندية غرب آسيا التي أقيمت في عمان العام الحالي، وبعد مشكلة شباب الحسين الشهيرة وتحريره نجوم الفريق المعروفين العام 2011، اتفقت وإدارة النادي على قيادة الفريق بالاعتماد على الوجوه الواعدة، ونجحنا في استعادة عدد من اللاعبين الشباب المحررين، بدون الاعتماد على المحترفين، وبعد مخاض عسير عدنا بقوة وخطفنا ألقاب جميع البطولات العامين 2014 و2017، وابتعدت بعدها عن الفريق، وخضت تجربة في تدريب المنتخبات الوطنية بين العامين 2019 و2022، ثم عدت إلى قيادة شباب الحسين الفنية في الموسم الحالي 2023".شباب الحسين 2023وحول تميزه مع شباب الحسين في الموسم الحالي، وقيادته إلى رباعية الألقاب (السوبر وكأس الأردن والطائرة الشاطئية والدوري)، قال العسود: "التوفيق من الله، وهذا الإنجاز غير المسبوق جاء بروح الفريق، بوجود مجلس إدارة داعم برئاسة سامي القصاص، وجهازين فني وإداري متناغمين، ولاعبين بأعمار شابة، منتمين ومنسجمين، ومحترف شكل الإضافة النوعية، ووفرنا البديل الجاهز بمستوى الأساسيين تقريبا".وبين: "لعل هذا التفوق جاء نتيجة سنوات عمل طويلة، استند إلى صلابة القاعدة الناشئة، وقدرتها على رفد الفريق بأفضل المواهب وفي مختلف مراكز اللعب، وهنا نرفع القبعات احتراما لصانع المواهب سمير اشبارو، وهذه العوامل اجتمعت لتقدم فريق شباب الحسين بهذه القوة الفنية، حيث خطفنا رباعية الألقاب بأرقام قياسية، ومنها حسم لقب الدوري قبل نهايته بجولات عدة، وتصدر الترتيب العام برصيد 27 نقطة من دون خسارة، ولم نخسر سوى شوطين بالدوري".وأكمل العسود عن جديده مع شباب الحسين: "الموسم الحالي انتهى، وننظر إلى الموسم المقبل بتفاؤل، واتفقت مع إدارة النادي على الخطوط العريضة للموسم 2024، مستندين إلى قاعدة الإنجازات الصلبة، ونوسع دائرة الحضور إلى بطولتي أندية غرب آسيا والأندية العربية، وسنبدأ بالاستعداد المبكر، والنية تتجه إلى الحفاظ على تشكيلة الفريق واستقطاب محترف ثان، وسنخوض معسكرا استعداديا في تركيا، والهدف منه توجيه بوصلة شباب الحسين للمحافظة على الألقاب المحلية، والتحليق فوق منصات التتويج".