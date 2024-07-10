 
الخميس 11 تموز 2024
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ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه
ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه
  رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه.
واستعرض رئيس النادي عوني نغوي، في كلمة له، إنجازات النادي، وما حققه في مجالات تنمية العمل الجماعي المنتج وتحفيز الريادة وتطوير دور الشباب والمحافظة على القيم والأخلاق وتعزيز الدور التوعوي.اضافة اعلان
واشتمل الاحتفال على فقرة ثقافية من أداء فرقة النادي الأهلي للفلكلور الشركسي.
وكرم سمو ولي العهد عددا من أعضاء النادي الأهلي، تقديرا لإسهاماتهم بخدمة المجتمع المحلي في مختلف المجالات.
واستمع سموه، خلال جولة له بالنادي، إلى شرح من القائمين عليه حول إسهامات النادي الاجتماعية والثقافية والرياضية ولجانه الهادفة لدعم المجتمع المحلي، من خلال الحملات الخيرية التطوعية، ومن أبرزها مبادرة "كراج سيل" لتغطية التعليم للطلبة الأقل حظا.
--(بترا)
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