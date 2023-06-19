ووكر قد يستمر مع مانشستر سيتي.. ويونايتد يسعى وراء هوبلوند

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مدن - يمكن لنجم مانشستر سيتي كايل ووكر أن يغير موقفه بشأن مستقبله، وسط تكهنات بشأن إمكانية تركه النادي الإنجليزي.وكان من المتوقع أن ينضم ووكر إلى بايرن ميونيخ، بعد مساهمته في فوز مانشساتر سيتي بالثلاثية التاريخية (الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).ووفقًا لخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الظهير الأيمن ووكر يجري محادثات مع مانشستر سيتي بشأن تمديد محتمل للعقد بين الطرفين.وما يزال بطل الدوري الألماني، يريد التعاقد مع الدولي الإنجليزي، لكن بيب جوارديولا مدرب سيتيمتمسك باللاعب.وكتب رومانو على تويتر: "مان سيتي وكايل ووكر يجريان محادثات بشأن تمديد العقد، تعتقد المصادر أن هذا ما يزال محتملاً على الرغم من اهتمام بايرن ميونيخ. بايرن يريد والكر لكن سيتي ما زال في محادثات لتمديد إقامة كايل".وينتهي عقد ووكر في العام 2024، ما يعني أن سيتي قد يخسره مجانًا العام المقبل، إذا بقي دون إبرام صفقة جديدة.ويعتبر توماس توخيل مدرب بايرن معجبا كبيرا باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي شاهده خلال فترة وجوده في تشلسي.يونايتد يغري أتالانتاللتخلي عن هدافهيبدو مانشستر يونايتد، على استعداد للتخلي عن أحد أكثر مهاجميه الشبان موهبة، لتأمين توقيع مهاجم أتالانتا راسموس هويلوند.وتعرض مانشستر يونايتد لانتكاسة في سعيه لضم اللاعب الدولي الدنماركي الأسبوع الماضي، بعد أن فرض النادي الإيطالي ثمنا قدره 86 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن مهاجمه.ويمكن ليونايتد، الذي تضاءل اهتمامه بقائد إنجلترا هاري كين، أن يرسل الآن لاعباً إلى أتالانتا، اشتراه منه قبل عامين فقط، من أجل تسهيل الصفقة.وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، سيكون المدرب إريك تين هاج، على استعداد للموافقة على انتقال أماد ديالو بالإعارة لمدة عام إلى أتالانتا، حيث ظهر في أربع مباريات فقط مع الفريق الأول في النادي الإيطالي.وأنفق يونايتد 19 مليون جنيه إسترليني، لإحضار ديالو إلى "أولد ترافورد" في العام 2021، لكن اللاعب الدولي الإيفواري كافح لترك انطباع لدى الفريق الأول، وشارك في تسع مباريات فقط منذ وصوله.ومع ذلك، استمتع ديالو بجملة متميز في كرة القدم الإنجليزية الموسم الماضي، عندما لعب على سبيل الإعارة في سندرلاند.وخاض الشاب 42 مباراة مع "القطط السوداء" حيث حصل وزملاؤه على مكان في الملحق المؤهل إلى البريميرليج.وكان تين هاج على استعداد للترحيب بعودة الجناح إلى الفريق الأول للموسم المقبل، ولكنه قد يميل إلى إعارته لموسم واحد، إذا ساعد ذلك في خفض سعر هويلوند.ومن المقرر أن ينطلق سعي يونايتد نحو هويلوند هذا الصيف، حيث يتطلع إلى تعزيز خط هجومه بإضافة مهاجم صاعد يمكن أن يقود الهجوم في المستقبل.ولفت هويلوند الأنظار في موسمه الأول بإيطالي، بعد انتقاله من إف سي كوبنهاجن، حيث سجل 16 هدفًا - بما في ذلك بداية الموسم مع الفريق الدنماركي.مانشستر سيتي ساخطأعرب الإماراتي خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي الانجليزي، عن سخطه من إلقاء التهم الموجهة الى النادي بانتهاك القواعد المالية، بظلالها على نجاح الفريق على أرض الملعب بعد أن حقق الثلاثية هذا الموسم، وتعهد بالبوح عن وجهات نظره "الصريحة" عندما تتاح الفرصة.حقق الفريق بقيادة المدرب الاسباني بيب جوارديولا ثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري والكأس المحليين الموسم المنصرم - ليصبح ثاني فريق إنجليزي يحقق هذا الإنجاز.وجّهت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز في شباط (فبراير) الماضي 115 تهمة الى سيتي بانتهاك القواعد المالية بين العامين 2009 و2018 ولعدم تعاونه مع التحقيقات.وقال جوارديولا الشهر الماضي عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز إنه يأمل في ايجاد إجابات سريعة لهذه المسألة كي لا تعكر نهاية الموسم على مشارف نهائي دوري الابطال.بدوره قال المبارك، متحدثًا أمام الصحفيين المعتمدين من النادي، إنه لا يمكنه التعليق بالتفصيل على الاتهامات لأسباب قانونية، لكنه سيجري "محادثة" عند اكتمال الأمور.وأضاف "سأعطيكم آرائي الصريحة، أعدكم بذلك. لديّ وجهات نظر قوية للغاية حول ذلك، لكن لسوء الحظ سأكون متحفظًا للغاية اليوم".وتابع "إنه أمر محبط للغاية لأنه يأخذ الكثير من العمل الرائع الذي يحدث في هذا النادي، وليس فقط على أرض الملعب.. ما حققه هؤلاء اللاعبون هذا العام، الثلاثية، أمر لا يصدق".وقال خلدون إن سيتي الذي أحرز لقب الدوري خمس مرات في السنوات الست الاخيرة "تتم إدارته بطريقة جيدة".وأردف: "اليوم، تبلغ قيمة هذه المجموعة أكثر من 6 مليارات دولار. لقد خلقنا قيمة كبيرة - لقد جلبنا مستثمرين من الطراز العالمي. لماذا؟ لأنه لدينا آلة تجارية تُعدّ واحدة من الأفضل في العالم".ويُتّهم سيتي بتقديم معلومات مالية كاذبة بين العامين 2009 و2018. ضخّم دخله بشكل مصطنع مخفيًا بعض الإيرادات، على غرار المكافأة الدقيقة لمدربه السابق الإيطالي روبرتو مانشيني بين 2009 و2013.يعتقد المبارك أن النادي هو العلامة التجارية الأولى في كرة القدم على مستوى العالم "يمكننا التحدث لمدة نصف ساعة الآن فقط لإعطائكم بيانات من حيث صافي الإنفاق خلال الموسم الماضي، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، والسنوات الخمس والعشر الاخيرة".وواصل: "انظروا إلى كل واحدة منها وانظروا إليها على أنها حقائق وقارنوا بيننا وبين منافسينا، بعد ذلك سيقول الناس لنا "أنتم أكبر المنفقين، لديكم أكبر فريق. أتمنى أن يتروّى الناس ويطرحوا الأسئلة ويحصلوا على الحقائق ثم يعلّقوا".وكان سيتي أيضًا تحت رادار الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) بسبب مخالفاته المتكرّرة لقواعد اللعب المالي النظيف.اضطر في عام 2014 إلى دفع غرامة بقيمة 60 مليون يورو، وفي 2020 أبعده عن المسابقات القارية لعامين، بيد أن محكمة التحكيم الرياضية ألغت العقوبة مع تغريمه 10 ملايين يورو لعرقلة التحقيقات.بورنموث يقيل مدربهأعلن بورنموث أمس الإثنين، إقالة مدربه جاري أونيل الذي نجح في قيادة الفريق للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.وتولى أونيل المسؤولية كمدرب مؤقت مطلع الموسم المنصرم بعد إقالة سكوت باركر، واستمر بشكل دائم بفضل النتائج الجيدة التي حققها الفريق تحت قيادته وتمكن من تجنب شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".لكن مجلس إدارة النادي قرر الاستغناء عن خدمات أونيل، وسيعلن "فورا" اسم خليفته الجديد.وقال بيل فولي رئيس بورنموث في بيان "سنظل دائما ممتنين لجاري على ما حققه الموسم الماضي. كان قرارا صعبا، لكننا اتخذناه بعد تفكير طويل من أجل تحقيق أفضل مركز ممكن الموسم المقبل".بالوجون يرفض الإعارةكشف المهاجم الدولي الأميركي الشاب فولارين بالوجون انه سيرفض إعارة جديدة من فريقه أرسنال وصيف الدوري الإنجليزي.بعد تسجيله الهدف الثاني للولايات المتحدة في مرمى كندا في نهائي دوري أمم كونكاكاف، عبر اللاعب الذي نقل ولاءه الدولي من إنجلترا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، عن انزعاجه من إعاراته المتتالية.بعد إعارته في 2022 إلى ميدلزبره الإنجليزي، تألق اللاعب البالغ 21 عاماً الموسم الماضي مع رينس الفرنسي وسجل له 21 هدفاً.قال اللاعب الذي أحرز ميدالية ذهبية مع بلاده في مباراته الدولية الثانية انه سيتفرّغ لتمضية عطلته الصيفية، بيد ان خطته واضحة في ما يتعلّق بمستقبله الكروي "ما يمكنني قوله اني لن أذهب معاراً مرّة جديدة".وتابع اللاعب النيجيري الأصول والمولود في بروكلين في نيويورك "لست متأكداً (حول) المفاوضات، لست متأكداً مما سيحصل.. الآن أريد الاستمتاع بهذه اللحظة مع فريقي وعائلتي".انتقل بالوغون بعمر الثانية إلى إنجلترا وانضم إلى فرق الفئات العمرية لأرسنال، قبل أن يمضي ستة أشهر معاراً مع ميدلزبره في بطولة تشامبيونشيب (المستوى الثاني).ورغم تألقه الكبير في الدوري الفرنسي، سيجد صعوبة في حجز مكان مع الفريق الأول لأرسنال الذي كان قريباً من احراز لقب الدوري الموسم الفائت، والذي يضمّ البرازيلي الدولي جابرييل جيسوس في مركز رأس الحربة.كما يملك المدرب الإسباني ميكل أرتيتا المهاجم الشاب إدي نكيتياه، ما يعزّر فرص إعارة جديدة لبالوجون المرتبط اسمه بالانتقال إلى إنتر وميلان الإيطاليين.-(وكالات)