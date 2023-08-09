وولفرهامبتون ينفصل عن لوبيتيغي.. ومانشستر سيتي يستهدف التعاقد مع باكيتا

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مدن- أعلن نادي وولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، انفصاله عن المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي بعد 9 أشهر قضاها كمدرب للفريق.وبدأ لوبيتيغي مشواره مع وولفرهامبتون في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022، وقاد الفريق في 27 مباراة، فاز خلالها في 10 مباريات وتعادل في 6 وخسر 11، ونجح لوبيتيغي في مهمته الأساسية مع وولفرهامبتون الملقب بـ"الذئاب"، حيث أبعده مبكرا عن صراع الهبوط وأنهى الموسم الماضي في الدوري الممتاز بحصوله على المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة.نكونكو يخضع لعملية جراحيةوكشف نادي تشيلسي الإنجليزي، عن خضوع لاعبه الفرنسي كريستوفر نكونكو لعملية جراحية في الركبة، مؤكدا غيابه لفترة طويلة.وقال تشيلسي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: "خضع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لعملية جراحية، سيبدأ الآن برنامج إعادة التأهيل مع القسم الطبي بالنادي".وكان نكونكو انتقل إلى صفوف تشيلسي في حزيران (يونيو) قادما من لايبزيغ الألماني مقابل صفقة بلغت 80 مليون دولار.وأشارت شبكة "بي بي سي" وصحيفة "دايلي تلغراف" البريطانيتان، إلى أن غياب نكونكو عن الملاعب سيستمر نحو 4 أشهر.وشكل الخبر ضربة قوية لتشيلسي ومدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو، لا سيما بأن فريقه يستهل الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع الحالي بلقاء قوي ضد ليفربول على ملعب "ستامفورد بريدج".وتعرض نكونكو، الذي غاب عن صفوف فرنسا في مونديال قطر العام الماضي بداعي الإصابة في ركبته اليسرى، للإصابة خلال مباراة ودية ضد بروسيا دورتموند الألماني خلال جولة فريقه في الولايات المتحدة.مانشستر سيتي يغازل باكيتاأكدت تقارير إعلامية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قدم عرضا بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني إلى وست هام، للتعاقد مع لاعب خط الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.وحسب شبكة "غلوبو" البرازيلية، فإن النادي اللندني لم يستجب بعد للعرض، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم رفضه مع طلب الرفع من قيمته، حيث يأمل "الهامرز" في جني المزيد من الأموال من بيع محتمل للنجم السابق لنادي فلامينغو البرازيلي.وكان باكيتا، وقع على كشوفات وست هام في آب (أغسطس) من العام الماضي، مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، ومع رحيل ديكلان رايس نحو أرسنال الإنجليزي، أصبح البرازيلي أحد اللاعبين الرئيسيين في الفريق.وسجل النجم البالغ من العمر (25 عاما) 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 41 مباراة مع وست هام في عامه الأول بالنادي، وكان أحد أبرز اللاعبين الذين أسهموا بتتويج الفريق بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، وهو أول لقب للفريق منذ ما يقرب من 40 عاما.ولا يعد اهتمام الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بضم اللاعب باكيتا مفاجئا، إذ كان اللاعب خيارا للنادي الإنجليزي منذ العام الماضي، عندما كان لاعبا بنادي ليون الفرنسي في ذلك الوقت، حيث ارتبط اسمه ببطل الدوري الإنجليزي في حال رحيل البرتغالي برناردو سيلفا، لكن بعد بقاء الأخير تم صرف النظر عنه.ويعد باكيتا من بين اللاعبين المحبوبين لدى جماهير وست هام، ومن المرجح أن يتم الضغط من قبل المشجعين للاحتفاظ به، أو على الأقل الاستفادة جيدا من رسوم انتقاله إلى النادي السماوي.ويستعد الفريق الملقب بـ"المطارق" لمواجهة نادي بورنموث خارج ميدانه بعد غد، في أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-24.كيبا تحت مجهر بايرن ميونيخأكدت تقارير صحفية، مساعي نادي بايرن ميونيخ الألماني في التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.ويحتاج "البافاري" لضم حارس مرمى، بعد تأجيل عودة نوير بسبب الإصابة ورحيل يان سومير إلى إنتر ميلان، وإعارة ألكسندر نوبل إلى شتوتجارت.ووفقا لصحيفة "سبورت 1"، فقد انضم الإسباني كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي، إلى قائمة المرشحين للانتقال إلى بايرن ميونيخ.يأتي ذلك بعد نجاح تشيلسي في التعاقد مؤخرا مع روبرت سانشيز حارس مرمى برايتون، حيث أوضح التقرير أن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، يدرك قدرات كيبا جيدا، بعدما أشرف على تدريبه في البلوز.فيجورست يعود للبوندسليغاعاد المهاجم الهولندي فوتر فيجورست إلى الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) من جديد، عبر الانضمام إلى صفوف هوفنهايم بعقد إعارة لمدة موسم واحد من فريق بيرنلي الإنجليزي.وأعلن الناديان عن الصفقة أمس، لكن أيا منهما لم يوضح ما إذا كان عقد الإعارة يتضمن بندا يتيح الشراء.وكان فيجورست (31 عاما)، قضى 4 أعوام في الدوري الألماني ضمن صفوف فولفسبورغ، قبل أن ينتقل إلى بيرنلي في كانون الثاني (يناير) 2022 بعقد يستمر حتى العام 2025.وبعد هبوط بيرنلي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري البطولة الإنجليزية، لعب فيجورست على سبيل الإعارة لكل من فرق بشكتاش التركي ومانشستر يونايتد في الموسم الماضي.وكافح هوفنهايم في الموسم الماضي من أجل تفادي الهبوط، ويأمل أن يساعده فيجورست على التواجد بمستويات أعلى في الموسم الجديد.ووصف ألكسندر روسن المدير الإداري لهوفنهايم التعاقد مع فيجورست بأنه: "رائع واستثنائي"، مبديا أمله بأن يعزز أداء الفريق ككل من خلال "عقليته وخبرته ودقته".ويستهل هوفنهايم مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني بمواجهة فرايبورج يوم 19 آب (أغسطس) الحالي.-(وكالات)