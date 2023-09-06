وولف يعترف بتفوق ريد بول الكاسح بعد فوز عاشر على التوالي

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مدن- اعترف توتو وولف مدير فريق مرسيدس، بتفوق فريق ريد بول الكاسح في الموسم للحالي لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، مؤكدا أن الحالة الوحيدة التي يمكن لمنافسه أن يخسر فيها فرصة احتلال المركز الأول في السباقات، هي ارتكاب خطأ كبير.وحقق ماكس فيرستابن فوزاً تاريخياً في سباق جائزة إيطاليا مياء الأحد الماضي، ما منحه رقماً قياسياً من عشرة سباقات على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي سائق على الإطلاق في الفورمولا 1.ورغم بقاء 8 سباقات على حلبات مختلفة، يشكك المنافسون من إمكانية زحزحة ريد بول عن المركز الأول.وبالنسبة إلى وولف، فلا يرى أن هناك أي إمكانية متاحة لإيقاف ريد بول، وقال في تصريحات صحفية: "أعتقد أنهم بحاجة لأن يتعرضوا لأخطاء كثيرة وإلا سيفوزون بكل سباق".وأكمل: "بالمناسبة. ذلك الإنجاز (الفوز بكامل سباقات الموسم) سيكون مثيراً للإعجاب لأنه تجسيد للمثالية. لم نتمكن من تحقيقه (أيام هيمنة مرسيدس) لأن سائقَينا أخرجا بعضهما بعضا عن الحلبة في برشلونة (2016)، من ثم واجهتنا مشاكل في المحرك على حلبة ماليزيا".ورغم أن وولف يرى أن تحقيق ريد بول لمثل ذلك الإنجاز دليل على النجاح، لكنه قلل بشكل كبير من أهمية الرقم القياسي الذي حققه ماكس فيرستابن عبر الفوز بعشرة سباقات على التوالي، وقال: "بالنسبة لي، مثل هذه الأرقام لا معنى لها على الإطلاق".وأكمل: "لم يكن لها أهمية حتى حين كنا نحن مهيمنين، ولا أعلم عدد السباقات التي فزنا بها على التوالي. ولم أكن أعلم أن هناك إحصائيات لمثل هذه الأرقام. لذا، الطلب مني التعليق عليها أمر صعب لأنني لم أفكر بها طوال حياتي. لكن النتائج تُظهر أنه سائق رائع على متن سيارة رائعة ينافسان على أعلى مستوى ممكن".ومن جهته، أكد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول ضرورة عدم الانسياق وراء السعي لتحقيق الأرقام القياسية، مشيراً إلى أن حلبة سنغافورة قد تكون الأصعب حتى الآن للعلامة النمساوية.وقال: "لقد فزنا بـ14 سباقاً من أصل 14 حتى الآن. أي أكملنا الموسم الأوروبي بأكمله دون خسارة وذلك أمر لم نكن نتخيله على الإطلاق".وتابع: "الفوز بسباق مهمة شاقة، الفوز بـ14 على التوالي أو 24 فذلك يعني بأن كل فرد ضمن الفريق يقوم بعمله على أكمل وجه".وأردف: "نحن ننافس في وجه فرق شرسة، ونركز على كل سباق وحده. سنغافورة هي الجولة المقبلة، وهي حلبة شوارع، من بين الأصعب ضمن الروزنامة".ريد بول يفسر أداء فيرستاينمن ناحية ثانية، شرح ريد بول المخاوف التي تسبب بها ارتفاع درجة الحرارة في سباق إيطاليا، ما دفع الفريق لحث فيرستابن على الإبطاء في الدقائق الأخيرة من عمر السباق.وقام السائق الهولندي بتوسيع فارق الصدارة قبل نهاية سباق مونزا، حيث كان يسير على طريق الفوز بالسباق العاشر له على التوالي.لكن آماله بإنهاء السباق بطريقة سهلة واجهتها مشكلة في اللفات الأخيرة حين طلب منه الفريق خفض السرعة وعدم الاقتراب من السيارات المتأخرة.ولم يحدد الفريق سبب المشكلة، لكنه حث الهولندي على رفع قدمه عن دواسة الوقود وعدم الاقتراب من سيارة بيير جاسلي المتأخرة.ولاحقاً، تكلم هيلموت ماركو عما جرى، فقال: "كانت تلك مشكلة في الحرارة، أردنا تفادي ارتفاع الحرارة أكثر. وكان علينا الحفاظ عليها ضمن حدود معينة".وأكمل: "كان يمتلك ماكس فارق 12 ثانية في الصدارة، بالتالي لا سبب يدعوه للمخاطرة. بالمقابل، كان ذلك جيداً لأنه لم يفكر بالسعي وراء تسجيل اللفة الأسرع".ومن جهته، أوضح هورنر أنه لم يكن هناك خطر مباشر على السيارة بسبب ارتفاع الحرارة، لكن قرار خفض السرعة جاء كإجراء وقائي في حال اقترب من السيارات المتأخرة.وبين: "كانت هناك مشكلة في الحرارة، ولم نرغب بالمخاطرة على الإطلاق. كان يوماً حاراً وكانت مؤشرات الحرارة ضمن المقبول، لكن مع وجود بعض السيارات المتأخرة أمامنا، لم نرغب بالتواجد ضمن الهواء المتسخ. لهذا طلبنا منه التخفيف في اللفات الأخيرة".ومع المشكلة التي تعرض لها يوكي تسونودا خلال لفة التحمية على متن ألفا تاوري التي تتزود بمحركات هوندا، كانت هناك بعض المخاوف من أن ذلك قد يتكرر مع المحركات الأخرى.لكن ماركو أكد معرفة سبب ما حصل مع سيارة الياباني، حيث قال: "لقد عرفنا السبب مبكراً، وذلك ليس أمراً يدعو للقلق (لناحية وحدة طاقة هوندا)".واختتم: "كان ذلك أمراً متعلقاً بالسيارة نفسها".إلى ذلك، يرى سائق فيراري شارل لوكلير، أن معركته القوية مع زميله كارلوس ساينز، خلال القسم الأخير من سباق إيطاليا، مثال "عما يجب أن يكون عليه التنافس دوماً".والمركز الثالث على منصة التتويج شغله كارلوس ساينز، صاحب المركز الأول في التصفيات التأهيلية، والذي رغم أنه نجح بصد هجمات فيرستابن لـ15 لفة بعد الانطلاقة، تراجع للمركز الثالث.وخاض الإسباني معركة شرسة للدفاع عن ذلك المركز في مواجهة زميله لوكلير خلال القسم الأخير من السباق أمام التيفوزي.لكنه تشبث بمركزه حتى اجتياز العلم المرقط، منهياً السباق أمام أصيل موناكو.وأوضح لوكلير بأنه استمتع بالمعركة تلك، التي أكد أنها ذكرته بمنافسات "الكارتينج"، مشيراً إلى أنها مثال "عما يجب أن يكون عليه التنافس دوماً".فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "لقد استمتعت بهذه المعركة شخصياً. هذا ما يجب أن يكون عليه التسابق دوماً، من وجهة نظري".وأكمل: "لقد ذكرتني بسباقات الكارتينغ حين تنافس على الحدود القصوى وتلاحق خصمك طوال الوقت".وأردف: "مع دي آر أس كنا قادرين على البقاء قريبين جداً من بعضنا بعضا. مع كارلوس كانت المعركة على الحدود القصوى بالفعل".وأشار لوكلير إلى أنه ورغم المنافسة القوية لكن لا يوجد أي انزعاج بين الزميلين، لكنه يعتقد بأن فريدريك فاسور مدير الفريق، قد لا يكون مسروراً من مشاهدة مثل تلك المعركة.وقال: "كانت معركة متقاربة جداً، جداً. وفي لحظات معينة أحسست بأننا على حافة الخطر، كنا نتحرك كلانا كثيراً تحت الكبح لكن في النهاية، أنا لا أشتكي، هذا ما أحبه في السباقات، الأدرينالين الذي يتدفق في عروقك أثناء المنافسة. كان ذلك ممتعاً حقاً".واسترسل: "نتيجة المعركة كانت تعني لنا كثيراً، لأن كلينا يريد التواجد على منصة التتويج في مونزا، لذا قدمنا كل ما بوسعنا، سنجلس سوية مع فريدريك -أنا واثق أنه بحاجة لبعض الراحة الآن لأن قلبه كان يدقّ بشدة في تلك اللفات الأخيرة".وكان فاسور قد ألقى بمزحة أكد فيها أنه لا يريد مشاهدة أي لقطات إعادة، مؤكداً أنه سيتكلم مع سائقيه. لكنه بالمقابل عبر عن سروره لعدم تطبيق أوامر الفريق خلال المنافسة.وقال: "أنا أؤيد بشكل كبير فكرة لندعهم يتنافسون.. قلت لهم لا للمخاطرة. سنخوض نقاشاً بعد السباق".-(وكالات)