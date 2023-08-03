وياه يفتتح رصيده التهديفي مع يوفنتوس.. وميسي يواصل تألقه في ميامي

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مدن - افتتح الأميركي تيموثي وياه، نجل نجم كرة القدم السابق رئيس ليبيريا جورج، رصيده التهديفي في فوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على فريق ريال مدريد الإسباني بنتيجة (3-1) وديا أمام 63 ألف متفرج في فلوريدا.وسجل وياه البالغ 20 عاماً، والذي انضم إلى "السيدة العجوز" قادما من ليل الفرنسي الشهر الماضي، الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة من مواطنه ويستون ماكيني في الدقيقة (20)، والذي كان خلف هدف الافتتاح للمهاجم مويس كين بعد 48 ثانية فقط من صافرة البداية، بعدما سدد كرة اصطدمت بالقائم وتابعها الإيطالي.ويدافع وياه الابن عن ألوان المنتخب الأميركي كونه ولد في بروكلين، كما ارتدى قمصان باريس سان جيرمان الفرنسي وسلتيك الاسكتلندي وليل، علما بأن والده توج بالكرة الذهبية العام 1995 في مسيرة حافلة بالإنجازات.ولم يدخل ريال مدريد، الذي دفع مجددا بوافده الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام قادماً من بروسيا دورتموند الألماني في أجواء اللقاء سريعا، إلا أنه نجح في تقليص الفارق قبل 7 دقائق من الاستراحة بفضل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، إثر تمريرة في العمق من الألماني توني كروس.وحاول رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إدراك التعادل في الشوط الثاني، غير أن الصربي دوشان فلاهوفيتش حسم النتيجة لصالح يوفنتوس بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+5).واختتم الفريقان جولتهما التحضيرية، قبل أن يستهل ريال مغامرته في الدوري بمواجهة أتلتيك بيلباو في 12 آب (أغسطس) الحالي، ويوفنتوس في الـ "سيري أ" أمام أودينيزي في 20 منه.الإصابة تحرم أرسنالمن جهود جيسوسيغيب البرازيلي غابريال جيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي لكرة القدم عن انطلاقة الموسم الجديد جراء خضوعه لجراحة في ركبته، وذلك حسب ما أفاد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي شمال لندن.وقال أرتيتا عقب فوز "المدفعجية" على موناكو الفرنسي وديا بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 على ملعب الإمارات ستاديوم: "للأسف، خضع لعملية جراحية هذا الصباح".وتابع متحدثا عن ضربة موجعة لوصيف بطل الدوري في الموسم الماضي: "شعر بأوجاع في ركبته التي سببت له مشكلات وكان عليه الخضوع لعملية جراحية، ليس شيئا خطيرا ولكن أعتقد أنه يجب أن يغيب لبضعة أسابيع".وتلاحق لعنة الإصابات جيسوس (26 عاما)، بعدما تألق بداية الموسم الماضي عقب انتقاله إلى آرسنال قادماً من مواطنه مانشستر سيتي، اضطر للغياب لفترة 3 أشهر بسبب إصابة في ركبته اليمنى.ويواجه آرسنال منافسه مانشستر سيتي، بطل الدوري، في درع المجتمع على ملعب ويمبلي الشهير، قبل أن يستضيف على أرضه نوتنغهام فوريست في مستهل مبارياته بالدوري يوم 12 آب (أغسطس) الحالي.مارسيلو يتسبب بغيابسانشيس لمدة طويلةيغيب مدافع أرخنتينوس جونيورز الأرجنتيني لوسيانو سانشيس عن الملاعب قرابة عام، إثر تعرضه لإصابة بالغة في ركبته اليسرى تسبب بها نجم ريال مدريد الإسباني السابق وفلوميننسي البرازيلي مارسيلو خلال لقاء الفريقين في مسابقة كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.وداس مارسيلو بكامل ثقله على قصبة المدافع الأرجنتيني البالغ 29 عاما، ما أدى إلى ثني ساقه بالكامل إلى الوراء وإثارة الذعر والخوف داخل الملعب وخارجه بسبب فداحة الإصابة.وقال الطبيب الأرجنتيني أليخاندرو رونكوني لإذاعة دي سبورتس: "خلال 23 عاما كطبيب، لم أر أي شيء كهذا، إنه تقريباً انفصال بين عظم الفخذ والشظية"، مؤكدا أن سانشيس (29 عاماً) سيخضع لعمليات جراحية عدة لإعادة بناء الركبة، و"يستغرق التعافي ما بين 10 و12 شهرا".وتعرض سانشيس للإصابة في الدقيقة 55، فيما رفع حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه مدافع نادي العاصمة مدريد السابق ليخرج من الملعب باكياً.وكتب مارسيلو (35 عاما) على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم كان علي أن أعاني من لحظة صعبة للغاية في الملعب. لقد تسببت بإصابة بالغة لزميل محترف عن طريق الخطأ"، وتابع متوجهاً للمدافع سانشيس "أتمنى لك أفضل شفاء ممكن".ورد نادي أرخنتينوس: "نحن خصوم ولسنا أعداء"، شاكرا مارسيلو وفلوميننسي على قلقهما.وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو مارادونا في العاصمة (بوينس ايرس) في ذهاب دور الـ16 لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، التي توازي كأس الأبطال في أوروبا، حيث يتواجه الفريقان إيابا الأسبوع المقبل في ريو دي جانيرو.ميسي يواصل تألقهمع إنتر مياميبدوره، واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه منذ مغادرته قارة أوروبا إلى إنتر ميامي الأميركي بتسجيله هدفين جديدين قاد بهما فريقه للفوز في "ديربي" فلوريدا على أورلاندو 3-1 في فورت لودردايل ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم.ورفع ميسي المتوج بمونديال قطر العام الماضي رصيده منذ انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى 5 أهداف في 3 مباريات بقميص فريقه الجديد، والذي حقق انتصاره الثالث تواليا في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية، بعدما فشل في الفوز في سلسلة من 11 مباراة في الدوري الأميركي.ويواجه إنتر ميامي منافسه أف سي دالاس في تكساس في ثمن النهائي بعد غد، حيث افتتح ميسي التسجيل بعد 7 دقائق من صافرة بداية المباراة التي تأخرت 95 دقيقة بسبب عاصفة رعدية إثر تمريرة من الفنلندي روبرت تايلور داخل منطقة الجزاء، فروض الكرة على صدره وسددها مباشرة في المرمى.وأدرك أورلاندو التعادل، بعدما تابع الأوروغوياني سيزار أراوخو من حدود منطقة الجزاء في الشباك تسديدة لزميله الكولومبي إيفان أنغولا صدها الحارس درايك كالندر عند الدقيقة 17.واستعاد إنتر ميامي زمام المبادرة بفضل ركلة جزاء تحصل عليها وترجمها الفنزويلي جوزيف مارتينيس بنجاح في الدقيقة 51، قبل أن يقدم الأخير تمريرة الهدف الثاني لميسي الذي تابعها على الطاير من مسافة قريبة في الدقيقة 72.وزج الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب إنتر ميامي بالوافد الجديد الإسباني جوردي ألبا في الدقيقة 64 بعدما وصل إلى فلوريدا أخيراً للانضمام إلى زميليه السابقين في برشلونة الإسباني النجم ميسي وسيرجيو بوسكيتس.مورا يعود إلى البرازيلوعاد الجناح الدولي السابق البرازيلي لوكاس مورا إلى دوري بلاده لكرة القدم عبر بوابة فريق بداياته ساو باولو، حسب ما أفاد النادي البرازيلي.وقال ساو باولو في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "لوكاس عاد!"، ليصبح ابن الـ30 عاما آخر العائدين إلى البرازيل بعد مسيرة طويلة في القارة الأوروبية تنقل خلالها بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي (2013-2018)، وتوتنهام الإنجليزي (2018-2023).وسينضم الجناح البرازيلي (35 مباراة دولية، 4 أهداف)، الذي وصل عقده مع توتنهام إلى نهايته في حزيران (يونيو) إلى صانع الألعاب الكولومبي خاميس رودريغيس (32 عاماً) الذي أعلن ساو باولو انضمامه إلى صفوفه السبت الماضي.وبدأ مورا مسيرته مع ساو باولو العام 2010، وساهم بعد عامين في فوزه بكأس كوبا سود أميركانا قبل توجهه إلى "القارة العجوز"، وقال مورا في البيان: "إن العودة إلى النادي زوبعة من المشاعر".وتابع: "فقط أتذكر كل شيء مررت به هنا، وأن أعود بعد كل هذا الوقت، هو أمر مثير للغاية، أنا سعيد للغاية".وانتقل مورا من ساو باولو إلى سان جيرمان العام 2012، مقابل 53 مليون دولار، في صفقة اعتبرت الأضخم لأحد الأندية البرازيلية في تلك الفترة.وبعدما عانى لفرض نفسه مع النادي الباريسي، غادر ملعب "بارك دي برانس"، العام 2018 للانضمام إلى توتنهام، حيث تبقى أفضل إنجازاته تسجيله ثلاثية في العام التالي، أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قادت النادي الإنجليزي إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام مواطنه ليفربول 0-2. -(وكالات)