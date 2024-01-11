ياماشيتا أول إمراة تدير مباراة في بطولة كأس آسيا

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ستنال الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا شرف ان تكون أول إمرأة تتولى إدارة مباراة ضمن نهائيات كأس آسيا، خلال المباراة المقررة بين أستراليا والهند يوم السبت في البطولة المقررة في قطر، كما اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الخميس وذلك في سابقة في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت قبل 68 عاماً.وياماشيتا (37 عاماً) هي واحدة من خمس حكمات رائدات يشاركن في النسخة الثامنة عشرة من كأس اسيا.وسيعاون ياماشيتا في مهمتها، مواطنتاها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي، وهن يشكلن ثلاثياً شهيرا صنعن التاريخ كأول حكمات أشرفن على مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي (2019)، ودوري ابطال اسيا (2022) وبطولة اليابان (2023).حصلت ياماشيتا، أول حكمة محترفة من اليابان، على الشارة الدولية عام 2015، ومنذ ذلك الحين واصلت تحطيم العديد من الحواجز.كانت ياماشيتا المولودة في طوكيو أول امرأة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر 2022، وكانت على وجه الخصوص واحدة من ست حكمات تم تعيينهن خلال كأس العالم 2022 في قطر ايضا، في سابقة ايضا في تاريخ البطولة العالمية.كانت ياماشيتا هي الحكم الرئيس للمباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023، حيث أدارت مباراتين أخريين وعملت كحكم رابع في مباراتين أخريين. كانت هذه ثاني بطولة لها في كأس العالم للسيدات، بعد ظهورها الأول في 2019 في فرنسا، وهي تتمتع بخبرة الألعاب الأولمبية (2020).