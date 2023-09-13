الأربعاء 13 أيلول 2023
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يامال يدخل التاريخ برقم قياسي جديد

لامين-يامال
لامين يامال
سجل لاعب برشلونة لامين يامال رقما قياسيا جديدا، الثلاثاء، حيث أصبح أصغر لاعب يبدأ مباراة مع منتخب إسبانيا على الإطلاق، وعمره 16 عاما و61 يوما.

وكان هذا رقم قياسي آخر ليامال، الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك ويسجل هدفا، وذلك يوم الجمعة عندما خاض مباراته الدولية الأولى، في الفوز 7-1 على جورجيا.اضافة اعلان

وأحرز فيران توريس هدفين ليساعد إسبانيا في انتصار مريح بنتيجة 6-صفر على قبرص متذيلة الترتيب، في تصفيات بطولة أوروبا 2024.
وكان يامال مرة أخرى نشيطا في الجناح الأيمن، وصنع الكثير من الفرص قبل استبداله في بداية الشوط الثاني، حيث أطلق تسديدة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 39 ليهز ألفارو موراتا الشباك إثر متابعة الكرة، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وجاءت أهداف إسبانيا في الشوط الأول، عبر تمريرات حاسمة من جناح شاب موهوب آخر هو نيكو وليامز لاعب أتلتيك بلباو صاحب الـ21 عاما.

وسجل غابي ليمنح أصحاب الأرض التقدم مبكرا في الدقيقة 18، ثم أضاف ميكل مورينو الهدف الثاني بعد 15 دقيقة، وكل منهما إثر تمريرة عرضية من وليامز الذي أطلق تسديدة من مدى قريب تصدى لها الحارس جويل مول بعد ذلك بفترة قصيرة.

وأحرز البديل خوسيلو الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 70، وأنهى توريس وأليكس باينا ثم توريس مرة أخرى المهمة لإسبانيا بتسديدات من مدى قريب.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ9 نقاط من 4 مباريات، وتتأخر بفارق 6 نقاط عن اسكتلندا المتصدرة لكن لديها مباراة مؤجلة. 
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