يانيس أنتيتوكونمبو يتقدم القائمة الأولية لليونان تحضيرا للمونديال

خالد تيسير العميري

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عمان – أعلن الجهاز الفني للمنتخب اليوناني لكرة السلة، عن قائمته الأولية التي تتأهب لخوض رحلة التحضير لنهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم 2023 لكرة السلة، والتي تحتضنها الفلبين واليابان وأندونيسيا "استضافة مشتركة" في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.واستدعى المدير الفني للمنتخب اليوناني ديميتريوس إيتوديس، نجم فريق ميلووكي باكس الأميركي، يانيس أنتيتوكونمبو، للتواجد في القائمة الأولية، رغم إعلان فريقه عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى، دون تحديد مدة غيابه، لكن مدرب الفريق أدريان جريفين لم يخف تمنياته بأن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في المعسكر التدريبي المتوقع للفريق في أيلول (سبتمبر) المقبل.ويتواجد المنتخب اليوناني في المجموعة الثالثة بكأس العالم، والتي تضم إلى جانبه المنتخب الوطني وأميركا ونيوزيلندا، حيث يستهل "صقور الأردن" مشواره في المونديال يوم السبت 26 من آب (أغسطس) المقبل، بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الإثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأن المنتخب الوطني سيخوض مبارياته كافة في صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا.وتضم القائمة الأولية للمنتخب اليوناني 22 لاعبا، وهم: كوستاس بابانيكولاو، يانيس أنتيتوكونمبو، ثاناسيس أنتيتوكونمبو، جيانوليس لارينتزاكيس، يوانيس بابابيترو، ديمتريوس أغرافانيس، جورجيوس باباجيانيس، ميشاليس لاونتزيس، دينوس ميتوغلو، ليفتيريس بوشوريديس، كوستاس أنتيتوكونمبو، باناجيوتيس كاليتزاكيس، نيكوس روجكافوبولوس، ديمتريوس مورايتيس، نيكوس شوقاز، جورجيوس تسالمبوريس، فاسيليس توليوبولوس، ديميتريس فليونيس، مانوس خادزيداكيس، ليفتيريس مانتزوكاس، توماس ووكاب، وفانجليس زوغريس.وتشهد القائمة تواجد لاعبين من منتخب اليونان تحت 20 عاما والحائز مؤخرا على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في بطولة أوروبا، وهما: فانجيليس زوجريس وليفتريس مانتزوكاس، كما تضم شقيقي أنتيتوكونمو، ثاناسيس وكوستاس، فيما ستكون الأنظار شاخصة نحو توماس ووكوب (193سم)، الذي سبق له تمثيل فريق ريسين لودفيغسبورغ الألماني وينشط حاليا مع اولمبياكوس اليوناني.وتأمل اليونان بقائمة نجومها في بلوغ أدوار بعيدة في ظهورها التاسع بكأس العالم، بعدما سبق لها احتلال المركز الثاني في مونديال 2006، بفوزها على منتخب أميركا بنتيجة (101-95) آنذاك، إلى جانب فوزها بلقب بطولة أوروبا "اليورو" مرتين، فضلا عن إحرازها ميدالية فضية وميداليتين برونزيتين خلال 28 مشاركة سابقة بالبطولة الأوروبية.وسبق للمنتخب الوطني مواجهة اليونان في بطولة أطلس الدولية، ضمن مشواره التحضيري لمونديال الصين 2019، حيث خسر صقور الأردن (65-92)، في مباراة كان فيها المجنس الأميركي دار تاكر المسجل الأبرز للمنتخب الوطني بـ23 نقطة.