"يد الثانية".. إثارة مع غياب المستوى الفني المطلوب

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شهدت لقاءات دوري أندية الدرجة الثانية، والتي أقيمت على مدار الأيام الماضية، إثارة وندية في أغلب اللقاءات، لكنها افتقدت إلى الفنيات المطلوبة، والتي أكدت عدم جاهزية العديد من الفرق بالصورة المثالية للدخول في منافسات البطولة.كفرنجة أحد الفرق المرشحة للعودة إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، استهل مشواره في الدوري بفوز مثير على فريق ساكب بنتيجة 28-23، وهو الفوز الذي منح الثقة للاعبي كفرنجة في مواصلة التقدم، في الوقت الذي أوقف فيه طموحات ساكب، بعد أن حقق الأخير الفوز في مباراته الأولى على فريق أم جوزة بنتيجة 27-23، والأخير تمكن من استعادة ثقته جراء الفوز الذي أدركه على فريق وادي السير بنتيجة 33-22.فريق يرموك البقعة دخل في دائرة المنافسة بعد الفوز المستحق الذي حققه على فريق وادي السير بنتيجة 36-28، وهو الفوز الذي عزز من معنويات لاعبيه في التأهل ولأول مرة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى.وينتظر أن تشهد المباريات المقبلة ندية أكثر، خصوصا تلك التي تجمع بين الفرق الطامحة إلى حجز إحدى بطاقتي التأهل، في الوقت الذي ظهر فيه فريق وادي السير بمستوى فني لا يؤهله بالمنافسة، فهو الفريق الوحيد الذي تعرض لغاية الآن إلى خسارتين.وتستأنف لقاءات البطولة يوم الثلاثاء المقبل، عندما يلتقي فريقا يرموك البقعة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وبالتوقيت ذاته، تشهد صالة مدينة الحسن المباراة التي تجمع بين فريقي كفرنجة ووادي السير.ويوم الجمعة المقبل، يلتقي فريقا يرموك البقعة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي يوم السبت المقبل، فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الاثنين 11 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم 12 من الشهر ذاته، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.