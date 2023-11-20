"يد الناشئين" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

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تعرض المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، إلى الخسارة الثالثة في منافسات البطولة العربية المقامة حاليا في مدينة المهدية التونسية، عندما خسر أمام المنتخب السعودي (ب) بنتيجة 26 - 32 في اللقاء الذي اقيم يوم أمس.وسبق للمنتخب الوطني للناشئين، أن خسر أمام منتخبي الكويت والجزائر، قبل أن يخسر أمس أمام منتخب السعودية في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الأولى.وتشهد منافسات البطولة مشاركة 11 منتخبا وزعوا من خلال القرعة على ثلاث مجموعات، حيث جاءت في المجموعة الثانية منتخبات ليبيا والمغرب والسعودية (أ) وتونس (ب)، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات العراق وتونس (أ) والجزائر (ب)، إضافة إلى المجموعة الأولى، التي تضم منتخبنا الوطني إلى جانب منتخبات الكويت والجزائر (أ) والسعودية (ب).ويتأهل إلى الدور ربع النهائي الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إضافة إلى الفريقين الحاصلين على أفضل مركز ثالث في المجموعات الثلاث.ويذكر أن تشكيلة المنتخب الوطني التي يقودها المدير الفني مهند المنسي ومساعده صدام أبو رمان، تضم كلا من اللاعبين: تامر الظواهره، أحمد سمير، يحيى قنب، أحمد رائد، جاد الحق محمد، فريد طبيله، محمد الظواهره، زياد عبيدات، سادن العطابي، محمد حجازي، عبد الرحمن ابو قاعود، أحمد فريد، ليث طريف، أسامة محمد، صهيب عنانزة، محمد الصبيحي، عبد الرحمن ابو بكر، حسين الجبالي.5 فرق في دوري الثانيةإلى ذلك، أصدر اتحاد كرة اليد، برنامج مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لموسم 2023، والذي يقام وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب والإياب)، بمشاركة فرق كفرنجه وأم جوزة وساكب ووادي السير ويرموك البقعة.ويتأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024، الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.وتنطلق المباريات يوم الاثنين 27 من الشهر الحالي، بلقاء فريقي أم جوزة وساكب، عند الساعة الخامسة مساء، قبل أن يلتقي وادي السير مع يرموك البقعة عند السابعة مساء، علما بأن المباراتين تقامان في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.