الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاءان في دوري الدرجة الثانية بكرة اليد اليوم

يرموك البقعة وساكب في مواجهة قوية.. وكفرنجة يستضيف أم جوزة

من مواجهة سابقة بين فريقي كفرنجة وأم جوزة - (الغد)
من مواجهة سابقة بين فريقي كفرنجة وأم جوزة - (الغد)
  يتطلع فريقا يرموك البقعة وساكب لتحقيق الفوز وهما يتواجهان عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الذهاب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد لموسم 2023، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة نظرا لحاجة الفريقين للفوز، ففريق يرموك البقعة يجد في هذه المباراة فرصة كبيرة لقطع أكثر من نصف المشوار لتحقيق حلمه بالتأهل لدوري الكبار لأول مرة في تاريخه، خصوصا وأنه يملك حاليا 4 نقاط نالها من تحقيق فوزين في مباراتين، والفريق، وبعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه في مباراتيه أمام فريقي أم جوزة ووادي السير، يعد من أبرز الفرق المرشحة بكل قوة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024.اضافة اعلان
بدوره، يرمي فريق ساكب بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، فهو يملك حاليا نقطتين بعد الفوز الذي حققه على فريق أم جوزة، وخسارته أمام فريق كفرنجة.
وفي الوقت ذاته، ستكون صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مسرحا لاحتضان المواجهة القوية والمنتظرة التي تجمع بين فريقي كفرنجة وأم جوزة، اللذين يعدان من الفرق المرشحة للتأهل، نظرا لما يتمتعان به من خبرات واسعة، ولديهما العديد من الأوراق الفنية الرابحة، بيد أن تعرض فريق أم جوزة لخسارتين أمام فريقي يرموك البقعة وساكب قلل من حظوظه بالتأهل، وبات الفريق بحاجة إلى تعويض هاتين الخسارتين، بعكس فريق كفرنجة الذي حقق فوزين مهمين على فريقي وادي السير وساكب، ما جعله يتبوأ صدارة الترتيب العام برصيد 4 نقاط، ومن هنا يتوقع أن تحفل هذه المباراة بالقوة والندية، في الوقت الذي تنصب فيه الترشيحات لمصلحة فريق كفرنجة الذي ظهر بصورة طيبة في مبارياته السابقة، وهو يجد أن بلوغ التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى يبدأ من خلال تحقيق الفوز في مباراة اليوم، والفريق قادر على ترجمة ذلك نظرا لما يتميز به عن منافسه أم جوزة، والأخير سيعمل جاهدا للخروج بنتيجة الفوز والتقدم نحو دائرة المنافسة على بطاقتي التأهل. 
إلى ذلك، تقام بعد غد، مباراة واحدة يلتقي فيها فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، من خلال اللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد.
وكانت لقاءات الجولة الماضية قد شهدت فوز فريق كفرنجة على فريق وادي السير بنتيجة 31-16، وحقق فريق يرموك البقعة الفوز على فريق أم جوزة بنتيجة 34-26. 
يذكر أن تعليمات الدوري تشير إلى تأهل الفريقين الحاصلين على المركزين الأول والثاني إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2024. 
وينتظر أن يصدر الاتحاد الأردني لكرة اليد، في غضون الأيام القليلة المقبلة، برنامج لقاءات مرحلة الإياب. 
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حسين عشيش

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