يرموك البقعة وشفا بدران يستهلان مشوارهما في "قوى بورصة"

مصطفى بالو

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عمان - يستهل فريقا يرموك البقعة وشفا بدران، اليوم، مشوارهما التنافسي في بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى، والتي تستمر منافساتها داخل الصالات حتى 25 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.وتأتي مشاركة الوفد الأردني على نفقته الخاصة بدعم من ذوي اللاعبين واللاعبات، بحثا عن حضور أم الألعاب الأردنية في المنافسات الدولية، حيث تعد هذه المشاركة الأردنية الثانية في هذه البطولة المعترف بها من الاتحاد الدولي لألعاب القوى.ورد المدرب أحمد المصري على استفسارات "الغد" من تركيا، قائلا: "وصل الوفد الأردني المكون من فريقي يرموك البقعة وشفا بدران إلى مكان إقامته، وأجرى الفريق تدريبا خفيفا بهدف إراحة اللاعبين واللاعبات من إرهاق السفر، وأجرينا الحصص التدريبية الرسمية في أحد ملاعب مدينة بورصة التركية، لرفع الجاهزية البدنية، والتأكيد على الجانب الفني لكل مسابقة، ورفع معنويات اللاعبين واللاعبات". وأضاف: "عقد مساء أمس الاجتماع الفني للبطولة في أحد الفنادق، تمت فيه مناقشة تعليمات البطولة، مع اتضاح هوية الفرق المنافسة، وتحديد برنامج المسابقات الصباحية والمسائية، وتوزيع الأرقام على المشاركين والتأكد من أهلية اللاعبين، ومعه اتضحت الرؤية التنافسية إلى حد كبير، حيث تبدو الطريق إلى المراكز الأولى مزدحمة بالمنافسين".وتابع: "ثقتنا كبيرة بجميع اللاعبين واللاعبات، وقدرتهم على المنافسة بقوة على المراكز المتقدمة، وتأكيد حضور ألعاب القوى الأردنية، خصوصا وأن العديد منهم شاركوا في منافسات النسخة السابقة من هذه البطولة، وقدموا مستويات لافتة بأرقام أردنية جديدة".ويضم وفد الفريق الأردني لألعاب القوى إلى بورصة، كلا من المدربين أحمد المصري، حمدان المحيسن، خالد يوسف، ولاعبي نادي اليرموك شارلوت أبيض، عمر داود، ليا الدجاني، مكة الدجاني، سيما خورما، إيمان حباق، يحيى التكروري، راشد عرب، نانسي زعل، ولاعبي شفا بدران حمزة الأسد، حمزة القاضي، ياسمين القاضي، وتاج الدين الأسد.