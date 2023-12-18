الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

يرموك البقعة وشفا بدران يمثلان الفريق الأردني في "قوى" بورصة الدولية

جانب من منافسات النسخة الماضية لـ"قوى" بورصة الدولية -(من المصدر)
جانب من منافسات النسخة الماضية لـ"قوى" بورصة الدولية -(من المصدر)
 يغادر الوفد المشترك لناديي يرموك البقعة وشفا بدران إلى تركيا بعد غد الخميس، لخوض منافسات بطولة بورصة الدولية لألعاب القوى داخل الصالات، وهي البطولة التنافسية التي تقام خلال الفترة من 21-25 الشهر الحالي.اضافة اعلان
وتشارك في البطولة فرق تركية وعربية وأوربية، وتحظى بالمتابعة الجماهيرية والقوة التنافسية، وسبق لفريق يرموك البقعة المشاركة فيها وحقق أبطاله وبطلاته نتائج مميزة.
وأكد مدرب يرموك البقعة أحمد المصري، أن الفريقين يمثلان ألعاب القوى الأردنية في المنافسة الدولية، مشيرا إلى أن المشاركة تأتي من دعم ذوي اللاعبين واللاعبات بمعنى على نفقة الوفد الخاصة.
وأضاف: "يملك اللاعبون واللاعبات المشاركون فرصة قوية للمنافسة على المراكز الأولى، رغم ازدحام الطريق إلى الميداليات الملونة بالمنافسين والمنافسات القادمين إلى البطولة بجاهزية ومعسكرات تدريبية، سواء العداؤون العرب الآسيويون أو الأوروبيون، خاصة وأن أرقام هذه البطولة معتمدة لدى الاتحاد الدولي لألعاب القوى".
وتابع: "نشكر ذوي اللاعبين واللاعبات والجهات الداعمة، على وقوفهم خلف الوفد الأردني والتكفل بمصاريف المشاركة دعما للمواهب الشابة من الناديين، والذي يعتبر حافزا مهما للأبطال والبطلات لتحقيق نتائج طيبة، وتأكيد حضور ألعاب القوى الأردنية، وتجاوز ما حققه يرموك البقعة في النسخة الماضية من البطولة، والذي يرصد في حصيلة ألعاب القوى الأردنية ويزيد من جاهزية الأبطال والبطلات الذي يمثل أغلبهم المنتخبات الوطنية".
وعن نتائج يرموك البقعة في النسخة الماضية من بطولة بورصة، قال المصري: "حقق المتسابق حمزة الأسد في سباق 60 م، رقما أردنيا جديدا بالتصفيات بزمن 7.35 من الثانية والمسجل سابقا باسم محمد آدم 7.53 ث، واستطاع في النهائيات كسر الرقم من جديد 7.33 وحقق المركز الثالث. وحلت اللاعبة نانسي زعل في سباق400 م بالمركز الثالث، وحلت اللاعبة شارلوت أبيض بالمركز الرابع في سباق 60 م، فيما حل المتسابق عمر داوود بالمركز الثالث في سباق 400م، ووقف بالمركز الثامن في النهائيات، وحلت اللاعبة مكة الدجاني بالمركز الأول على المجموعة الأولى، فيما وقفت بالمركز 11 في النهائيات، وحل حمزة القاضي بالمركز الرابع في مسابقة الوثب الطويل، فيما حل بالمركز الثالث في مسابقة60 م ، وجاء زميله طلال يونس بالمركز الخامس في ذات السباق"
وزاد: "وتمكنت اللاعبة ليا الدجاني من تسجيل رقم أردني لأول مرة في مسابقة 200م للناشئات، وخطفت المركز الأول في مجموعتها، فيما وقفت بالمركز السادس في النهائيات، وعاد حمزة الأسد لتسجيل رقم أردني لأول مرة في مسابقة 200م للناشئين، حين حل بالمركز الثالث في مجموعته، وحل بالمركز 11 في النهائيات. وحلت اللاعبة شارلوت أبيض في مسابقة 200 م للسيدات بالمركز الثالث على مجموعتها، وحلت بالمركز الرابع في النهائيات، وسجل عمر داود رقما أردنيا لأول مرة في 200 م رجال، عندما حل ثانيا في مجموعته ووقف بالمركز 12 بالنهائيات، وحلت نور الزرو في المركز الرابع في مسابقة الوثب الطويل، وسجلت نانسي زعل رقما أردنيا جديدا لأول مرة في مسابقة 60م/حواجز، وحلت بالمركز الرابع، وحلت رغد الحياري بالمركز الثالث في مسابقة 60 م / حواجز".
على صعيد متصل، ثمن عضو نادي شفا بدران كايد العدوان وقفة ذوي اللاعبين واللاعبات ودعم مشاركة الوفد الأردني، مؤكدا أن ضعف الموارد المالية للعبة بشكل عام، وقلة موارد أندية اللعبة رغم إنجازاتها المحلية والخارجية، ورفدها المنتخبات الوطنية، جعل الفريق الأردني يشارك في هذه البطولة الدولية على نفقته الخاصة.
وتابع: "يتميز نادي شفا بدران ب‘نتاج المواهب المميزة في مختلف مسابقات ألعاب القوى، وهو الذي يعتبر رقما صعبا في معادلة ألقاب البطولات المحلية على صعيد بطولة الناشئين والشباب والرجال، ويقدم خيرة المواهب لجميع فئات المنتخبات الوطنية، إلا أن المصاريف المالية تتجاوز الإيرادات، مما جعلنا في أكثر من مرة نفكر في مجلس إدارة النادي بإلغاء النشاط الذي بات عبئا على النادي، إلا أن تغليبنا مصلحة فرقنا ومنظوماتنا والمصلحة العامة للعبة حال دون ذلك، لافتا إلى مطالبة الجهات المعنية بإيجاد الحلول لاستمراريتنا في رعاية "القوى" ورفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين واللاعبات".
يذكر أن الوفد الأردني يضم كلا من المدربين أحمد المصري، حمدان المحيسن، خالد يوسف، إلى جانب ممثلي نادي اليرموك كل من شارلوت أبيض، عمر داود، ليا الدجاني، مكة الدجاني، سيما خورما، إيمان حباق، يحيى التكروري، راشد عرب، نانسي زعل، وممثلي شفا بدران كل من حمزة الأسد، حمزة القاضي، ياسمين القاضي، وتاج الدين الأسد.
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