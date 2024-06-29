يزن النعيمات.. مستقبل مجهول ومواجهة مستمرة للإشاعات

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- يواجه مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات مصيرا غامضا بشأن مستقبله الكروي، بعد أن توالت الأخبار في الساعات الماضية حول مصيره، وارتباط اسمه بعدد من الأندية العربية وأغلبها من السعودية.وارتبط اسم النعيمات بعديد من الأندية السعودية ومن مصادر مختلفة، آخرها اقترابه من توقيع عقد مع فريق العروبة الذي ضمن الصعود مؤخرا لدوري "روشن" السعودي باحتلاله المركز الثاني في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، إلى جانب تردد اسمي فريقا التعاون والرائد وغيرهما من الأندية السعودية.ويتمنى الجمهور الأردني رؤية اللاعب في مكان يستحق إمكانياته التهديفية العالية، حيث نجح بخطف الأنظار إليه بسرعة البرق في الفترات الماضية، خاصة في بطولة كأس آسيا الأخيرة، حيث سجل أهدافا حاسمة وأبرزها في مرمى العراق وقطر، وهدفان في مرمى كوريا الجنوبية.وتحدثت وسائل إعلام مصرية أيضا خلال الأشهر الماضية، عن رصد النادي الأهلي للنعيمات من أجل ضمه لصفوف الفريق، كما تم عرضه على نادي الوداد البيضاوي المغربي للعب في صفوفه، من دون تأكيد أو نفي من قبل اللاعب حول صحة هذه العروض.ويعد النعيمات (25 عاما)، أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا مع المنتخب الوطني في الفترات الماضية، وتحديدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث سجل 3 أهداف في التصفيات، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة لزملائه، ليكون اللاعب الأكثر مساهمة في أهداف المنتخب بالتصفيات علما بأن المنتخب سجل 16 هدفا في 6 مباريات.وسجل النعيمات الهدف رقم 18 له مع المنتخب الوطني في مرمى طاجيكستان بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات الدور الثاني مطلع الشهر الحالي، ليصبح في المركز الثامن كأكثر اللاعبين تسجيلا للمنتخب عبر التاريخ، علما بأن أول هدف له كان في مرمى البحرين بلقاء ودي في العام 2021، فيما شارك مع المنتخب في 48 مباراة منذ انضمامه للمرة الأولى في العام نفسه، منها 36 مباراة بصفة أساسية، و12 كبديل.ويرفض النعيمات في الآونة الأخيرة الظهور على وسائل الإعلام، من أجل إجراء مقابلات أو الحديث عن مستقبله الكروي، خاصة بعد أن قام بفسخ عقده مع الأهلي القطري، حيث أشارت وسائل إعلام قطرية إلى هذا الأمر بفسخ عقده من طرف واحد، وقيامه بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ مليون دولار، علما بأن عقده يستمر حتى نهاية الموسم المقبل.وتحدث النعيمات في الفترة الماضية عبر خاصية "الستوري" على حسابه عبر "إنستغرام"، أن الكلام الذي يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من متطلبات مالية غير صحيح، وأنه لا يوجد لديه وكيل رسمي، وأن أي شيء لا يصدر عنه شخصيا أو عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي غير مسؤول عنه، وأن أي أمر رسمي سوف يعلن عنه بنفسه.وعاد النعيمات أمس، ونشر على حسابه واكتفى بجملة: "غير صحيح" وكررها 3 مرات، في إشارة إلى أنه لم يتفق مع أي ناد، بانتظار الكشف أكثر عن مستقبله في الأيام المقبلة، مع مواجهته المستمرة للإشاعات التي تتردد حوله.وبدأ النعيمات مشواره الكروي في صفوف فريق سحاب، ومثل جميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، كما مثل جميع فئات المنتخب الوطني، قبل أن يلعب تألقه في بطولة كأس العرب نهاية العام 2021، دورا في خوض تجربته الاحترافية الوحيدة مع الأهلي القطري.