الإثنين 25 أيلول 2023
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يزن عرب مهدد بعقوبة قاسية بسبب تصرف غير لائق

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المحترف في فريق سيلانجور الماليزي يزن عرب
أخبار النجوم - بات لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم المحترف في فريق سيلانجور الماليزي يزن عرب، معرضا لعقوبة قاسية من الاتحاد الماليزي لكرة القدم وربما من الاتحاد الدولي "فيفا"، بعد ركله حكم مباراة فريقه أمام فريق تيرينجاو اف سي في إياب ربع نهائي كأس ماليزيا لكرة القدم، التي جرت أول من أمس، الأمر الذي يهدد مستقبل اللاعب في الاستمرار بالدوري الماليزي.اضافة اعلان
وشنت وسائل الإعلام الماليزية، هجمة ضد اللاعب عرب متهمة تصرفه بغير اللائق، متوقعة تعرضه لعقوبة قاسية بعد هذا التصرف تجاه الحكم محمد حصرول.
ويتوقع أن يقف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة مطولا عند تصرف يزن العرب، لا سيما وأن المدرب المغربي سبق وأن أكد ضرورة الالتزام بالسلوك الرياضي، وضرورة التحلي دائما بالروح الرياضية.
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