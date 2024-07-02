"يورو 2024".. هولندا تهزم رومانيا وتبلغ ربع النهائي

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بعد تخطي منتخب رومانيا (3-0)، في دور الـ16 ضمن المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب ميونيخ.

بدأ المنتخب الروماني بشكل جيد في الدقائق الـ15 الأولى، لكن الكفة مالت لصالح هولندا ابتداء من الدقيقة 20، بعد هدف مميز جداً بتسديدة جانبية قوية من خاكبو.



وفي الشوط الثاني أطبق المنتخب الهولندي على سيطرته وسنحت له عدة فرص للتسجيل لكن النتيجة بقيت على حالها، حتى الدقيقة 83

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بعد كرة بدأها ممفيس ديباي وبذل فيها خاكبو جهداً كبيراً ثم أكملها في المرمى البديل لاعب دورتموند .



وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أضاف مالين الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصياً بعدما ساق الكرة من منتصف الملعب وسدد بيمناه بنجاح 90+3.