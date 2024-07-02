 
الثلاثاء 02 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"يورو 2024".. هولندا تهزم رومانيا وتبلغ ربع النهائي

GRgBDv4b0AESWb6
هولندا تعبر من حاجز رومانيا وتبلغ ربع النهائي

تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2024 بعد تخطي منتخب رومانيا (3-0)، في دور الـ16 ضمن المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب ميونيخ.
بدأ المنتخب الروماني بشكل جيد في الدقائق الـ15 الأولى، لكن الكفة مالت لصالح هولندا ابتداء من الدقيقة 20، بعد هدف مميز جداً بتسديدة جانبية قوية من خاكبو.

وفي الشوط الثاني أطبق المنتخب الهولندي على سيطرته وسنحت له عدة فرص للتسجيل لكن النتيجة بقيت على حالها، حتى الدقيقة 83 

اضافة اعلان

بعد كرة بدأها ممفيس ديباي وبذل فيها خاكبو جهداً كبيراً ثم أكملها في المرمى البديل لاعب دورتموند .

وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أضاف مالين الثالث لمنتخب بلاده والثاني له شخصياً بعدما ساق الكرة من منتصف الملعب وسدد بيمناه بنجاح 90+3.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الحارس السابق لمرمى المنتخب الوطني عامر شفيع - ( أرشيفية)

179 مباراة دولية لم تشفع لشفيع.. هل من تفسير؟

منذ 13 دقيقة
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد مصطفى -(من المصدر)

التايكواندو الأردنية.. مدرسة متطورة تلفت انتباه المنتخبات العالمية

منذ 13 دقيقة
لاعب فيلادلفيا فادي قرمش في طريقه للتسجيل بسلة أرابيلا -(تصوير: أمجد الطويل)

أرابيلا وبيلا يهزمان فيلادلفيا وبترا بدوري اللعيبة لكرة السلة

منذ 14 دقيقة
من منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي - (أرشيفية)

أندية "الأولى" تواصل حراكها لتحقيق مطالبها

منذ 15 دقيقة
المدرب العام لفريق الوحدات باسم فتحي يحمل لقب كأس الأردن-(من المصدر)

فتحي: عانينا من تعالي لاعبين على الوحدات والإدارة مطالبة بسرعة اختيار المدرب

منذ 17 دقيقة
لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه حيمور وسيف الدين وقطامش - (من المصدر)

"الكراتيه" يناقش معسكر السعودية واستضافة البطولة العربية

منذ 18 دقيقة
افكار و مواقف

مناظرة بايدن ترامب الأولى

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

سردية الرفاعي في هذا التوقيت

ماهر أبو طير |اليوم

الاحتلال.. التطرف سيد الموقف

محمود خطاطبة |اليوم

الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي ودوره الفتاك في غزة

حسني عايش |اليوم

الأحزاب ومستقبل الأردن

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

أين نشرة وزارة المالية؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

الانتخابات التشريعية في المملكة المتحدة

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

ردود فعل حادة بعد القوائم الحزبية

زيدون الحديد |اليوم

طوفان ترامب القادم

د.منذر الحوارات |اليوم

الانتخابات تفتح ملف الخصخصة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات | منذ1 ساعة
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
الأستاذ والمؤرخ اليهودي آفي شلايم - (أرشيفية)

البكاء على بابل.. حوار مع آفي شلايم

ترجمات |29 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية منذ24 ساعة

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت

قاعد 28 حزيران 2024

14 copy
 