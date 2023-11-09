يوكيتش يقود ناغتس للفوز على ووريرز.. وماجيك وهوكس في ضيافة المكسيك

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مدن – حقق "حامل اللقب" دنفر ناغتس، فوزا مثيرا على فريق غولدن ستايت ووريرز بنتيجة (108-105)، في لقاء جمعهما أمس على ملعب "بول أرينا" ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "إن بي إيه".ونجح الصربي نيكولا يوكيتش – أفضل لاعب في نهائيات العام الماضي - بتسجيل 35 نقطة و13 متابعة ناجحة و5 تمريرات حاسمة "الدبل دبل"، فيما سجل اللاعب ريجي جاكسون 20 نقطة ومايكل بورتر جونيور 17.وسجل المخضرم ستيفن كوري 23 نقطة لفريق ووريرز، لكنه سجل 6 محاولات فقط من أصل 17، وبعدما تأخر في الربعين الأول (21-26) والثاني (26-27)، تقدم ووريرز قبل بداية الربع الأخير بعدما سجل في الثالث 31 نقطة مقابل 23 لدنفر.ونجح ناغتس في قلب تأخره بفارق خمس نقاط مع بداية الربع الأخير، لينتزع الفوز عقب فشل كلاي تومسون - الذي سجل 15 نقطة و6 متابعات - في تسجيل سلة التعادل مع صافرة النهاية، ليعزز ناغتس صدارته للمنطقة الغربية والدوري مع تحقيقه 8 انتصارات مقابل هزيمة، فيما تعرض فريق ووريرز رابع المنطقة إلى هزيمته الثالثة مقابل تحقيقه ستة انتصارات.وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز - متصدر المنطقة الشرقية - فوزه السادس توالياً على حساب بوسطن سلتيكس (106-103)، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز النجم جويل إمبيد بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 27 نقطة و10 متابعات ناجحة و4 تمريرات حاسمة. ولعب تايريز ماكسي دورا بارزا إلى جانب لاعب الارتكاز إمبيد بتسجيله 25 نقطة، منها ثلاث رميات من خارج القوس، والتقاطه 9 متابعات، ليعزز رصيد فريقه في الصدارة إلى 6 انتصارات مقابل هزيمة.وقاد هجوم سلتيكس - الذي تعرض إلى خسارته الثانية مقابل 5 انتصارات – الدولي اللاتفي كريستابس بورزينغيس بتسجيله 29 نقطة، فيما أنهى ديريك وايت اللقاء بإضافته 19 نقطة مقابل 16 نقطة سجلها اللاعب جايسون تايتوم.وقدم النجم الفرنسي الصاعد فيكتور ويمبانياما (19 عاما)، أداء متواضعا في ظهوره الأول في ملعب "ماديسون سكوير" الشهير في نيويورك، واكتفى بتسجيل 14 نقطة و9 متابعات خلال خسارة فريقه سان أنتونيو سبيرز أمام نيكس (105-126).وبرز في صفوف الفائز جايلن برونسون مع إضافته 25 نقطة، فيما سجل آر جيه باريت (24 نقطة) وجوليوس راندل (23 نقطة).وفي نيويورك، ما يزال المخضرم جيمس هاردن (34 عاما) يبحث عن تحقيق فوزه الأول منذ انضمامه إلى فريق لوس أنجليس كليبرز قادما من فريق سفنتي سيكسرز، حيث خسر أمام فريقه السابق بروكلين نتس بنتيجة (93-100).وقلل دفاع نتس من خطورة هاردن، الذي اكتفى بتسجيل 12 نقطة، في حين تصدر قائمة أفضل الهدافين في كليبرز بول جورج مع إضافته 24 نقطة، وفي أوكلاهوما سيتي، سجل الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 43 نقطة وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على كليفلاند كافالييرز بنتيجة (128-120).وفاز ميلووكي باكس على نظيره ديترويت بيستونز بفارق سلة (120-118) معتمدا في فوزه على توهج الوافد الجديد داميان ليلارد، الذي سجل 34 نقطة، فيما اكتفى العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 15 نقطة فقط، في الوقت الذي تابع فيه فريق لوس أنجليس ليكرز عروضه السيئة خارج ملعبه ليسقط أمام فريق هيوستن روكتس بنتيجة (94-128).إلى ذلك، تستضيف مدينة "سان فرانسيسكو" معقل فريق غولدن ستايت ووريورز ونجمه ستيفن كوري مباراة كل النجوم (أول ستار) السنوية للعام 2025، حسب ما أعلنته مؤخرا رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.وأكد مفوض دوري "إن بي ايه" آدم سيلفر في بيان، أن النسخة الـ75 من "أول ستار" ستقام في 16 شباط (فبراير) من العام 2025، مشيرا: "تسعدنا استضافة احتفالات مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في مدينة سان فرانسيسكو، حيث يوجد تاريخ طويل وحافل لكرة السلة".وستشهد عطلة نهاية أسبوع الحفل السنوي تنظيم مباراة تجمع بين لاعبين مبتدئين في "إن بي ايه" وآخرون يخوضون عامهم الثاني في الدوري.وتقرر تنظيم النسخة الحالية من مباراة أول ستار العام الحالي في 18 شباط (فبراير) من العام 2024 في إنديانابوليس، المدينة التي استضافت الحدث السنوي لأول مرة في العام 1985.وسيعتمد نظام المواجهة التقليدية بين لاعبي المنطقتين الغربية والشرقية، بعد سنوات عدة، من اختبار أنظمة أخرى في محاولة لإعادة الهيبة والاهتمام لمواجهة كثيرا ما تعرضت للانتقاد بسبب عدم الالتزام من اللاعبين المشاركين، ما يزيد من احتمالية لعب "الملك" ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز والموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما مع سان أنتونيو سبيرز ضمن فريق المنطقة الغربية.في المقابل، اكتملت الاستعدادات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي لاستضافة أولى المباريات الخارجية للموسم الحالي من الدوري الأميركي لكرة السلة.وتستضيف قاعة "أرينا سي دي إم إكس" التي تتسع لأكثر من 22 ألف متفرجا، المواجهة التي تجمع فريق أتلانتا هوكس بأورلاندو ماجيك في المباراة التي ستكون الثانية والثلاثين التي ستقام بالمكسيك منذ العام 1992، حيث تعتبر الدولة الأكثر استضافة لمباريات الـNBA خارج الولايات المتحدة وكندا.كما تقام عدد من الفعاليات الأخرى بالتزامن مع هذه المباراة، التي تقام فجر اليوم، من ضمنها دورة تدريبية للبنات شاركت فيها 160 لاعبة شابة تحت إشراف عدد من اللاعبين السابقين والمدربين الحاليين. -(وكالات)