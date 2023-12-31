10 أرقام قياسية جديدة في "شتوية السباحة"

خالد تيسير العميري

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عمان- يواصل السباحون تسجيل الأرقام القياسية في البطولة الشتوية المفتوحة للفئات العمرية، وذلك بإضافة عشرة أرقام جديدة في المنافسات التي أقيمت في النادي الأرثوذكسي.وسجل السباح هاشم النعيمات "الفئة الخامسة" رقما جديدا في سباق 50 متر حرة، بزمن 00.27.13 ثانية، متخطيا الرقم السابق المسجل باسم السباح عدنان العبداللات 00.27.17 ثانية، كما حقق السباح هاشم عاشور "الفئة الرابعة" رقما جديدا في سباق 50 مترا حرة بزمن 00.26.12 ثانية، محطما الرقم السابق المسجل باسم السباح محمد حتاملة 00:26.29 ثانية.وحققت سيرينا مهيار "الفئة السادسة" رقما جديدا في سباق 50 مترا حرة، بزمن 00:30.67 ثانية، متخطية الرقم السابق المسجل باسم لين زلاطيمو 00:32.28 ثانية، كما سجلت سلمى شنك "الفئة الخامسة" رقما جديدا في سباق 200 متر ظهر، بزمن 02:45.58 دقيقة، محطمة الرقم السابق المسجل باسم السباحة رباب برهوش 02:45.86 دقيقة.ونجحت السباحة سيما الخالدي "الفئة الرابعة" بتسجيل رقم جديد في سباق 200 متر ظهر، بزمن 02:30.70 دقيقة، متخطية الرقم السابق المسجل باسم ليديا الصفدي 02:34.46 دقيقة، كما سجلت سارة خريس "الفئة السابعة" رقما جديدا في سباق 100 متر صدر بزمن 01:27.50 دقيقة، متخطية الرقم السابق المسجل باسم رزان كنعان 01:35.44 دقيقة.ووضعت السباحة لين العبداللات "الفئة الخامسة" بصمتها في سباق 100 متر صدر بعدما كسرت رقمها السابق 01:26.22 دقيقة، بتسجيلها زمنا جديدا قدره 01:24.10 دقيقة، فيما كان السباح جاد البرغوثي "الفئة السابعة" يسجل رقما جديدا في سباق 100 متر فراشة بزمن 01:16.87 دقيقة، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم عدنان العبداللات 01:21.77 دقيقة.وفي سباق 100 متر فراشة، كسر هاشم عاشور "الفئة الرابعة" الرقم السابق المسجل باسم السباح سيف حطبة 01:04.90 دقيقة، محققا رقما جديدا بزمن 01:04.29 دقيقة، فيما سجلت السباحة دينا العابد "الفئة السابعة" زمنا جديدا قدره 01:24.12 دقيقة، متخطية الرقم السابق 01:30.69 والمسجل باسم السباحة رباب برهوش.وكسرت السباحة ماريا حدادين "الفئة الرابعة" الرقم السابق المسجل باسم نتاشا العزوني 10:30.69 دقيقة في سباق 800 متر حرة، بعدما حققت زمنا جديدا يبلغ 10:20.31 دقيقة، وذلك على هامش فعاليات البطولة.